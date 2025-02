Droga | Detido por suspeita de tráfico fica em prisão preventiva

Um homem detido na fronteira com cerca de 8 gramas de cocaína vai aguardar julgamento em prisão preventiva, de acordo com a informação divulgada na sexta-feira pelo Ministério Público. O residente local foi detido por suspeitas de tráfico de droga. Segundo o MP, a investigação preliminar concluiu que o detido tinha sido “contratado por um grupo de tráfico de droga de Hong Kong” para trazer os estupefacientes para a RAEM.

A prisão preventiva foi aplicada pelo Juiz de Instrução Criminal “tendo em conta a gravidade dos factos, a moldura penal do crime, bem como a possibilidade de se encontrarem em fuga alguns suspeitos”. O suspeito detido arrisca uma pena de prisão que pode chegar aos 15 anos.

No comunicado, o MP prometeu também continuar a campanha contra o consumo e a entrada de estupefacientes em Macau. “Tendo em conta que a droga, enquanto ameaça grave à saúde e à vida pessoais, dá origem a uma variedade de crimes violentos prejudicando a ordem pública e tranquilidade social, o Ministério Público irá continuar a combater severamente os crimes associados à droga em articulação com demais entidades incumbidas de execução de lei, no sentido de criarem em conjunto um ambiente social saudável e livre de drogas”, foi prometido.