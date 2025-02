Paris | Enviado especial de Xi Jinping participa na cimeira sobre IA

O Governo chinês anunciou na passada sexta-feira que o vice-primeiro-ministro Zhang Quoqing vai participar na próxima Cimeira de Acção sobre Inteligência Artificial, em Paris, como enviado especial do Presidente da China, Xi Jinping.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês anunciou, em comunicado, que Zhang Quoqing vai participar na cimeira, que se realizará entre hoje e amanhã, em Paris, onde chefes de Estado, investigadores e executivos de empresas tecnológicas vão debater a forma como os governos devem responder aos rápidos avanços neste domínio.

O Palácio do Eliseu disse na passada quinta-feira que uma série de eventos relacionados começaram na capital francesa e iriam continuar até domingo, antes da cimeira propriamente dita, que contará com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, segundo a imprensa norte-americana.

Recentemente, a plataforma chinesa de inteligência artificial DeepSeek causou uma grande agitação no sector global da IA após o lançamento, há algumas semanas, do seu modelo V3, que terá levado apenas dois meses a desenvolver e custou menos de 6 milhões de dólares.