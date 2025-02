Seul | OpenAI e serviço de mensagens Kakao anunciam nova parceria

A empresa tecnológica norte-americana OpenAI e o serviço de mensagens líder na Coreia do Sul, Kakao, anunciaram ontem um novo projecto de colaboração para incorporar a inteligência artificial (IA) nesta plataforma sul-coreana.

O objectivo da parceria é incorporar o modelo de linguagem ChatGPT no Kakao, anunciaram as duas empresas, após uma reunião em Seul entre o director executivo do Kakao, Chung Shin-a, e o responsável da OpenAI, Sam Altman. “Tenho o prazer de partilhar a nossa parceria com a OpenAI como parte da nossa ambição de alcançar uma nova inovação e um salto em frente através da IA em 2025”, afirmou Chung Shin-a à imprensa.

Segundo explicou, as duas empresas vão trabalhar em conjunto para aplicar a tecnologia da empresa norte-americana nos serviços do Kakao e também desenvolver produtos conjuntos de IA, enquanto a empresa sul-coreana planeia lançar a nova marca integrada de IA, Kanana, até ao final de 2025.

“As tecnologias do ChatGPT serão integradas nos nossos serviços, incluindo a Kanana, e a parceria inclui a partilha de tecnologia e o desenvolvimento conjunto de produtos de IA para os 50 milhões de utilizadores do Kakao”, acrescentou Chung.

O Kakao é a principal empresa de tecnologias de informação da Coreia do Sul e opera a maior aplicação de conversação móvel, KakaoTalk, com mais de 50 milhões de utilizadores, um número que quase iguala a população do país.

O anúncio da OpenAI e do Kakao surge semanas após o lançamento do DeepSeek, a mais recente alternativa chinesa para o desenvolvimento de IA, que está no topo das tabelas de transferências gratuitas da loja de aplicações móveis App Store, tanto na China como nos EUA, superando o próprio ChatGPT.