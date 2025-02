Aeroporto | Zona de controlo de segurança será alargada

A área de controlo de segurança do Aeroporto Internacional de Macau será expandida e as obras devem estar concluídas no terceiro trimestre deste ano, segundo informações reveladas pelo representante do departamento de operações do aeroporto, Chan Chan Keong.

Em declarações prestadas ao canal chinês da Rádio Macau, o responsável indicou que, hoje em dia, o controlo de segurança no aeroporto tem capacidade para tratar por hora cerca de 1.400 passageiros que saem de Macau, durante o período de maior movimento.

Após a conclusão das obras de alargamento, Chan Chan Keong estima que possam ser processados mais 200 passageiros por hora. A expansão irá arrancar após os feriados no Ano Novo Lunar, que terminam amanhã, e irá acrescentar um novo posto de controlo de segurança, equipamentos de rastreio de segurança inteligente e dois canais de controlo de segurança (aos actuais seis). Durante os feriados do Ano Novo Lunar, a aeroporto de Macau tem tratado entre 1.200 e 1.400 passageiros por hora.