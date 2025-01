Previsões dos signos para o ano de Serpente

Sob influência da cobra

As previsões aqui expressas são a nossa interpretação das ideias escritas por Edward Li.

Este ano de 2025 os quatro animais em Fan Tai Sui são: Serpente em Zhi Tai Sui por ser o animal do ano e em Xing Tai Sui, a ser julgado pelo Deus do Ano; Porco em Chong Tai Sui em oposição, a colidir com o Deus do Ano; Tigre em Hai Tai Sui magoado pelo Tai Sui; e Macaco em Po Tai Sui. Para o ano de Madeira Serpente, os nativos de Cão serão os mais bafejados pela boa sorte.

As pessoas que nasceram antes do Lichun (Princípio da Primavera, que em 2025 ocorre a 3 de Fevereiro) são nativas do animal do zodíaco respeitante ao ano anterior. Assim, os nascidos antes de 3 de Fevereiro de 2024 são do ano do Dragão.

O dia propício para ir ao templo oferecer sacrifícios ao Deus do Ano é 5 de Fevereiro, isto é, dia 8 do primeiro mês lunar.

Serpente

Ano de Fan Tai Sui para os nativos de Serpente, mas não se preocupe pois conta com a ajuda de muitas estrelas da sorte. Tem nas mãos o poder, logo apenas necessita de seguir em frente para atingir o topo da carreira. No início do ano deverá oferecer sacrifícios ao Deus do Ano.

Carreira: A poderosa estrela da sorte Ba Zuo (八座) relacionada com a carreira representa ser promovido e ficar em posição de comando. As estrelas da sorte Tian Jie (天解) e Jie Shen (解神) ajudam a solucionar os problemas causados por desastres, sem crises de maior. Quanto ao dinheiro, a estrela da sorte Jin Yu Lu (金舆禄, grande fortuna) permite receber recompensas pelo seu trabalho árduo.

A má estrela Zhi Bei (指背) significa falar mal de si pelas costas e devido à má estrela Fu Chen (浮沉) será afectado por instabilidade emocional.

Os nativos de serpente devem lembrar-se ser este um ano em que a segurança é o mais importante e deve evitar qualquer tipo de acções perigosas, não apenas consigo, mas também com os seus progenitores. A flexibilidade com que rapidamente reage aos problemas cria mais oportunidades para si.

Amor: Sem estrelas da sorte conectadas com o amor, os nativos masculinos encontrarão alguns problemas emocionais, mas para este ano a carreira é o principal aspecto. Assim, nas relações com os outros o mais importante é serem pacíficas e calmas e é de evitar quaisquer discussões e desentendimentos, ou irá encontrar-se em situações que não consegue controlar.

Saúde: Os nativos de Serpente encontrando-se em Fan Tai Sui e com as más estrelas Jian Feng (剑锋, ponta da espada) e Xue Ren (血刃, fio da lâmina com sangue) a representarem operações e acidentes, significa que este ano os problemas estão relacionados com a saúde. Por isso, no início do ano deverá fazer exames clínicos. As nativas de Serpente grávidas devem ter mais atenção, devido à má estrela Fu Shi (伏尸, Corpo Morto), a representar morte que pode ocorrer por desastre.

Como este ano está numa posição superior, qualquer acção poderá desencadear alguém contra si, ou a apontar-lhe o dedo, provocando-lhe uma grande tensão, por isso precisa de se manter calmo e estável.

Nativos de Serpente nascidos em:

1965 – Atingindo os 60 anos é expectável ter alguns problemas de saúde e daí a importância de realizar festas, como a de aniversário, ou uma segunda lua de mel. Será bafejado na carreira e com dinheiro.

1977 – Bom ano para estudar negócios de comida ou investir nessa área, pois tem a ajuda da estrela da sorte Tian Chu (天厨, Cozinha do Céu), a poder trazer-lhe vantagens inesperadas.

1989 – Não se coloque de baixo dos holofotes e evite chamar a atenção sobre si pois atrairá inveja e pode levar ao aparecimento de rumores, especialmente sobre dinheiro ganho, que deverá guardar segredo.

2001 – Terá como apoio alguém com um grande poder e todos os seus projectos realizar-se-ão com grande sucesso, mas a vida emocional poderá trazer-lhe problemas e acidentes.

1953 – Continua a ser criativo na carreira e a merecer apoio e respeito a elevá-lo a um novo patamar. Tenha cuidado com a saúde e pratique uma vida mais natural, coma com mais qualidade e pratique desporto.

Cavalo

Ano para sociabilizar e criar um novo ambiente. No período 9, o Ramo Terrestre (Di Zhi, 地支) Wu (cavalo) cujo Elemento é Fogo, sendo este um ano de Fogo coloca os nativos de Cavalo com asas e num constante galopar, muito activo e sem nunca parar, com interesse por tudo. Assim, se encontrar algo que lhe interesse foque-se pois conseguirá ter sucesso.

Carreira: A poderosa estrela da sorte Tai Yang (太阳, Sol) é boa para tudo e não só para a carreira, mas também para o casamento e com a estrela Wen Chang (文昌, deus dos Letrados) confere-lhe dignidade, poder e posicionamento social. Representa poder desenvolver com sucesso qualquer área e coloca os nativos mais inteligentes e flexíveis. As estrelas da sorte Tai Ji Gui Ren (太极贵人, alguém a ajudá-lo) e Tian Chu (天厨, Cozinha do Céu) permite avançar na área cultural e artística ou gastronómica, sendo o melhor ano para criar ou estender essas competências.

As más estrelas Tian Kong (天空, Vazio Céu) e Hui Qi (晦气, Energia Suja) criam dificuldades em tomar decisões e poder facilmente ser enganado. A má estrela Xian Chi (咸池, relações fora do casamento) representa relações complicadas a poderem afectar os negócios e a provocar perdas financeiras.

Amor: Com a poderosa estrela da sorte Tai Yang (太阳, Sol) o charme dos nativos de Cavalo atrai a atenção e para as nativas conseguem-no quando viajam e havendo um duplo Lichun é um bom ano para casar. Os casais devem preparar-se para a chegada de um filho e para os casais idosos é bom realizar uma viagem de segunda lua de mel. A má estrela Xian Chi (咸池) avisa para ter cuidado com as relações fora do matrimónio.

Saúde: A má estrela Bing Fu (病符, sinaliza doença) representa ter cuidado durante todo o ano, em especial para os nativos nascidos no Verão. Faça um exame de saúde com o foco no sangue e no coração. Não trabalhe em demasia e não fique muito tempo em casa, relaxe pois a estrela voadora Er Hei (2 Preto) duplica a doença.

Nativos de Cavalo nascidos em:

1978 – É o melhor dos nativos de Cavalo quanto à carreira e dinheiro. Uma festa de aniversário ajuda a melhorar as relações. Já entre os casais, precisam de tomar cuidado e temperar as emoções.

1966 – A sua posição é estável, ou conseguirá ser promovido. A estrela da sorte Lu Shen (禄神), coloca os nativos com um bom rendimento e boas relações públicas. Precisa de ter cuidado com a saúde, devendo equilibrar o trabalho com o descanso.

1990 – Conseguirá colocar os seus planos em acção, especialmente com os negócios da palavra dada. O rendimento auferido é satisfatório e só precisa de ter cuidado com a quantidade de relações amorosas que lhe tiram tempo e energias, levando à perda de dinheiro.

2002 – Terá oportunidade de criar o seu próprio negócio e comprar casa. Poderá tentar diferentes vias a preparar uma futura base e só precisa de evitar noitadas excessivas, que podem destruir a sua saúde.

1954 – Ano para aproveitar e experimentar boa comida, mas também a má estrela Bing Fu (病符, Sinaliza doença) espreita e daí ser preciso no início do ano fazer um exame de saúde e oferecer sacrifício ao Deus do Ano.

Cabra

Duas palavras importantes para este ano, mudança e acção. Tem de ter receptividade à mudança, aceitando as novidades e colocar os olhos no mundo. Acção, pois este ano a competição não é somente mental, mas será necessário trabalhar arduamente. Na mudança crie o seu espaço. Perder dinheiro não será negativo, pois pode evitar um desastre.

Carreira: A estrela da sorte Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人) significa ter um novo desenvolvimento com uma poderosa ajuda, pois os nativos de Cabra estão ligados à criatividade e ao espectáculo, sendo este um ano para mostrar totalmente o seu talento e argúcia no captar o que é especial. O brilho da luz provem da estrela da sorte Jin Yu Lu (金舆禄, grande fortuna), que em tempos antigos significava uma carroça puxada por cavalos a chegar a sua casa cheia de ouro, assim como representa muitas oportunidades para ganhar dinheiro. A estrela da sorte Yi Ma (驿马) representa mudança na sua vida, o que inclui emigrar, estudar ou trabalhar fora do país, uma longa viagem, trocar de casa ou de emprego e isso será numa boa direcção. As más estrelas Tian Gou, (天狗, Cão do Céu) e Bao Wei (豹尾, fraude) levam as relações entre amigos ou parceiros de negócios a sofrerem mudanças devido a conflitos, mas se os resolver a bem não lhe trazem problemas. As más estrelas Diao Ke (吊客, relaciona-se com a morte de um familiar) e Sang Men (丧门, porta da morte) poderão lançar as emoções em ondas de tristeza e ficar com baixas energias.

Amor: O nativo de Cabra solteiro poderá encontrar o parceiro numa viagem e num ano de duplo Lichun é bom para casar e ter filhos. Mas o ano é propício para os nativos serem usados e enganados, por isso precisa de muito atenção para evitar ser magoado.

Saúde: Como será um ano de muitas viagens é importante ter cuidado com os transportes que escolhe e quando conduz tome precauções e muita atenção ao que tem pela frente. Evite os desportos de alto risco. Os nativos de Cabra nascidos no Verão facilmente terão problemas de saúde, de cabeça, coração e sangue. Quanto ao Feng Shui coloque um copo com água junto à cama para equilibrar com o fogo e terá menos problemas pois ficará com a mente clara.

Nativos de Cabra nascidos em:

1955 – Parabéns pois tem uma dupla estrela da sorte Jin Yu Lu (金舆禄, grande fortuna), significando duplicar os ganhos, mas evite dar garantias e emprestar dinheiro, pois poderá não o receber e perdê-lo pode levá-lo a tribunal.

1967 – Ano com muitos e múltiplos interesses, especialmente nos estudos gastronómicos.

1979 – Acalme a pressão no trabalho, evite discussões e se tiver sorte, não escutará os mal dizeres sobre si.

1991 – Com a estrela da sorte Guo Yin Gui Ren (国印贵人, Carimbo do país de poderosa ajuda) o seu poder e posição serão reforçados, encontrando-se no topo da carreira. Poderá fazer bons investimentos pois irão trazer-lhe um bom retorno.

2003 – Conseguirá um forte poder quanto à carreira em especial no sector cultural e na saúde. Consuma comida saudável.

Macaco

No ano de Serpente, os nativos de Macaco encontram-se em Po Tai Sui, sendo fácil ocorrer-lhes danos, mas ao mesmo tempo ambos os animais se combinam e assim o mal e o bom estão equilibrados. Contam com a ajuda de muitas estrelas da sorte e daí ser um dos três animais a ocupar uma das posições de topo. De certeza que é um ano de muito trabalho pois será de preparação para criar uma boa base para o futuro.

Carreira: Este ano os nativos de Macaco conseguem encontrar um bom parceiro para cooperar, mas as relações com as pessoas tornam-se muito complicadas pois, apesar de falarem bem, sem se aperceberem muitas vezes magoam os outros. Daí, mesmo quem os ajuda foge deles devido à única má estrela deste ano, Juan She (卷舌, alguém a falar mal de si) e se os nativos se aperceberem disso, conseguirão tornar o ano perfeito.

As estrelas da sorte Tian De (天德) e Fu Xing (福星) limpam o caminho e a Fu De (福德, a trazer riqueza material e protecção pela virtude) conseguirão resolver quase todos os problemas e mesmo encontrando-se em situações difíceis conseguem mudar para uma situação positiva.

A estrela da sorte, Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人, poderosa ajuda ligada com a criatividade) é muito boa para a carreira.

A super estrela da sorte Tai Yin (太阴, Lua) é excelente para as nativas consolidarem ou criarem negócios ligados com o feminino, como o de joalheria, maquilhagem e perfumes, ou ginástica e ioga, não fosse o poder feminino estar na mó de cima. Ano para aprender como transformar os inimigos em amigos, a levar a prolongar a sorte e ficar mais duradora.

Amor: Os nativos de Macaco contam com a estrela Hong Yan (红艳, emoção e amor) boa para os solteiros devido a permitir ter muitas hipóteses, mas se não a controlar bem pode causar problemas, representando no período 9 relações ambíguas. Para os casais, devem focar-se nos negócios para não cair nas tentações a destruir a boa sorte e mesmo a família.

Saúde: Num ano de Fan Tai Sui pode facilmente ter um acidente, como uma queda, ou um desastre com os transportes e mesmo com as inúmeras estrelas da sorte, o melhor é no início do ano ir ao templo pedir protecção ao Deus do Ano, especialmente os idosos nascidos no Inverno; vista roupa de cor vermelha para conseguir ajuda.

Os nativos de Macaco nascidos em:

1968 – Tanto na profissão como nas finanças encontra-se no topo dos nativos de Macaco, mas seja modesto para evitar ciúmes e tenha cuidado com as relações amorosas fora da família.

1980 – Ano muito criativo a poder desenvolver muito a carreira. Tanto nos investimentos como no dinheiro da sorte terá muitos proveitos.

1992 – As suas ideias serão aceites pelos seus sócios e pode cooperar para criar novos negócios. Invista numa casa para si.

1956 – Terá um proveito monetário regular, contando com muita saúde e energia para gozar uma vida social tranquila a trazer-lhe felicidade.

2004 – Os estudos correrão muito bem e se escolher arte e cultura, ou gastronomia terá um espaço muito maior para o futuro. Tome cuidado ao conduzir o seu veículo.

Galo

No ano de Serpente, os nativos de Galo combinam-se com Búfalo e Serpente, San He (三合, três animais que se combinam), devendo ser entre estes signos o parceiro da sua escolha. É ano para os nativos de Galo como capitão levarem o exército a combater. Se por um lado tem o poder nas mãos, por outro necessita de arranjar tudo, o que não será nada fácil.

Carreira: Os nativos de Galo contam com a estrela da sorte San Tai (三台, quem tem o Carimbo) boa para conseguir ser promovido e se trabalhar na Administração conquistará uma posição de relevo. A estrela da sorte Jiang Xing (将星, do General, ligada à carreira, autoridade e ao poder) se for patrão conseguirá uma boa ajuda e como empregado pode ser promovido a um lugar superior de comando. Os nativos de Galo são trabalhadores árduos e não falham se tiverem motivação, nunca atirando a toalha ao chão, o que lhes pode dar uma carreira de sucesso.

A estrela da sorte Jin Kui (金柜, Cofre para guardar preciosidades) traz sorte em assuntos financeiros, pois arrecada os ganhos e acumula-os, especialmente o ser feminino. Conta com uma das fortes más estrelas, Bai Hu (白虎, Tigre Branco) significando problemas criados aos homens por mulheres sobretudo as sentadas no lado direito. Deve ter muito cuidado com a má estrela Guan Fu (官符) e não dar como garantia a sua palavra. Já as más estrelas Wu Gui (五鬼, cinco fantasmas) e Zhi Bei (指背) representam pessoas a fazer maldades nas suas costas. Assim, com estas más estrelas, não há dúvida que precisa logo no início do ano de oferecer sacrifícios ao Deus do Ano. Lembre-se de não colocar dentro de casa na direcção Noroeste gaiolas vazias, o que poderá trazer sérios problemas que podem levar à prisão.

Amor: Ano complicado, pois, se por um lado tem uma vida social activa com muitos e novos amigos poderosos, por outro, atrai um mundo de emoções não muito claras. Este ano deverá ter a mente limpa para evitar ser enganado e cair em mal-entendidos.

Saúde: As nativas de Galo, em especial as grávidas, devem ter muito cuidado pois os problemas provêm do útero. Já os seres masculinos, devem ter em atenção a próstata e evitarem o excesso de relações sexuais. Tal deve-se à muita turbulência criada por as várias más estrelas, sobretudo aos nascidos no Outono e Inverno. Adoptar um gato poderá resolver o problema.

Nativos de Galo nascidos em:

1993 – Ano propício para criar a sua própria empresa, pois o seu talento e criatividade trazem-lhe muitos e bons negócios. Para as nativas de Galo devem ter cuidado com o nascimento de um filho, a poder levar a ter de fazer uma operação.

1981 – Irá ter um bom chefe a dar-lhe muita liberdade para se desenvolver na sua área e os investimentos terão um bom retorno. Uma festa de aniversário ajuda a conseguir boas relações.

1969 – Os nativos de Galo trabalharão arduamente e sobre grande pressão, mas apenas recebem maus comentários. Coloque nas costas da cadeira uma roupa de cor vermelha para haver menos discussões no emprego.

1957 – Ano em que é bafejado com a boa estrela Tian Chu (天厨, Cozinha do Céu) a trazer o interesse de cozinhar boa comida e mesmo mostrar em vídeo as suas experiências, podendo ganhar dinheiro com o que gosta de fazer e usufruir gustativamente dos seus pratos, logo um ano de grande prazer.

Cão

Após vários anos de preparação, finalmente no ano de Serpente os nativos de Cão encontram-se no primeiro lugar, com imensas oportunidades. É tempo de colocar em acção os seus planos pois conseguirá realizar os seus sonhos. Conseguirá uma sólida e estável posição de poder que o podem tornar famoso. É ano para casar, pois com um parceiro perfeito tudo se torna mais fácil; o elemento masculino conseguirá riqueza e o feminino verá a carreira evoluirá bastante.

Carreira: As superpoderosas estrelas da sorte Zi Wei (紫微) e Long De (龙德, virtude do dragão) que representam conquistar poder e ser promovido na carreira, permitem facilmente que tenha sucesso com os seus projectos. Já os negócios, trazem-lhe fama. Se trabalhar na Administração, conseguirá uma posição de topo e ser respeitado por todos. A estrela da sorte An Lu (暗禄, Dinheiro Sombra, ou da Sorte) leva a conseguir dinheiro fora do que era expectável sem que ninguém saiba que o tem. Este ano conseguirá conquistar posição, fama, dinheiro e amor; uma combinação perfeita. Mas como sempre, há uma parte negativa pois estará sob a influência das más estrelas Bao Bai (暴败, perder, falhar) e Tian E (天厄, Catástrofes provenientes do Céu), a significar mudanças repentinas que não consegue controlar e fora do previsto.

As más estrelas Fei Ren (飞刃, fio da lâmina) e Shi Fu (死符) sinal de morte) representam acidentes e avisam que deve ter cuidado. A má estrela Xiao Hao (小耗, pequenos gastos) poderá significar boas notícias pois esses gastos poderão ser por uma boa causa, como patrocinar uma festa de casamento ou de nascimento.

Amor: Parabéns aos solteiros nativos de Cão pois a estrela da sorte Hong Luan (红鸾, Sorte no Amor) representa encontrar o seu parceiro e para os casais, voltar a realizar uma nova lua de mel, ou dar as boas vindas a uma nova vida. Sem dúvida, será um ano bom para o amor e só a má estrela Liu Xia (流霞, atraente mas com rápido terminar do relacionamento) o poderá afectar, o que dependerá apenas da sua atitude.

Saúde: Ano para ter cuidado com os acidentes ligados com facas. Os nativos nascidos no Verão, poderão ter problemas de coração e de sangue, mantenha-se atento. Não seja ansioso, fique calmo e relaxe.

Nativos de Cão nascidos em:

1970 – Estará no topo da fortuna entre os nativos de Cão. Inúmeras ideias vêm ter consigo e trazem-lhe boas relações e poder. Se trabalha em assuntos culturais encontrará novas áreas para progredir.

1982 – Devido ao seu bom trabalho, este ano aparecerá repentinamente aos outros e com estrondo revelar-se-á, captando a atenção de quem o rodeia. Faça o que pretende pois este ano é seu.

1994 – Boas chances para criar um negócio, em especial na área da restauração.

1958 – A sua posição está firme e sem dúvida a fortuna vem ter consigo. Realize umas férias de lua de mel para contrariar a energia da má estrela Liu Xia (流霞).

Porco

O ano passado, de Dragão, trouxe-lhe riqueza e amor, mas ao entrar no ano de Serpente vai ser o oposto e a diferença será muita, pois encontra-se no mais forte Fan Tai Sui, Chong Tai Sui em oposição, a colidir com o Deus do Ano. Servirá para deitar fora o antigo e ganhar espaço para o que aí vem. Assim, será um ano de grandes mudanças por isso precisa de se preparar bem.

Carreira: Não contará com ajudas de boas estrelas da sorte e por isso, será um ano para trabalhar arduamente, mas sem ser recompensado.

As estrelas da sorte Guo Yin Gui Ren (国印贵人, Carimbo do país) e Ci Guan (词馆) permitem ser criativo e rapidamente responder com palavras perfeitas. A estrela da sorte Yi Ma (驿马, viagem) ligada com Chong Tai Sui leva a uma grande mudança na sua vida, pois pode emigrar, mudar de emprego, de casa, ou de companheiro e encontrando-se num cruzamento terá dificuldade em tomar decisões.

A má estrela Da Hao (大耗, gastar dinheiro) leva a dificuldades financeiras.

A má estrela Lan Gan (阑干, barreira, vedação) representa uma série de problemas na carreira, mas felizmente os nativos de Porco tem uma capacidade para tornear as dificuldades e agarrar as oportunidades criadas pelas mudanças.

Amor: Os casais nativos de Porco necessitam de ser mais pacientes e calmos e terem cuidado com a maneira como falam. Silêncio é o melhor, pois falar em demasia poderá causar divergências a levar à separação.

Saúde: Chong Tai Sui poderá significar muitas coisas: acidentes, quedas, operações clínicas e muito mais e por isso deve oferecer sacrifícios ao Deus do Ano e evitar situações perigosas.

Nativos de Porco nascidos em:

1983 – Os nativos de Porco terão muitas novas acções que poderão ser desenvolvidas fora do seu espaço normal. Ano de muitas viagens e por isso precisa de ter cuidado para as realizar com segurança. Poderá ter de ser operado e por isso no início do ano faça um exame geral à saúde.

1971 – No geral, não será um ano mau. Conseguirá ajuda, pois fala muito bem e é um ano para poder abriu uma nova área na carreira, conseguindo dinheiro proveniente do estrangeiro.

1959 – A má estrela Qi Sha (七煞) pode provocar más relações e por isso não se comprometa a dar garantias aos outros, pois poderá ser levado a tribunal. Tome cuidado com tudo, em especial com a saúde.

1995 – Enfrentará inúmeras competições na sua área e por isso, o melhor é desenvolvê-las fora do país, o que tornará a sua vida mais fácil. Os ganhos que terá não serão maus, apenas terá de ter cuidado com amigos que poderão trazer-lhe problemas.

1947 – Será respeitado e a sua família tomará conta bem de si. Experimentará boa comida e deve realizar mais viagens a trazer-lhe boa sorte.

Rato

Este ano os nativos de Rato são os campeões das boas relações e onde estiverem serão o foco da atenção. Não necessitam de ser os primeiros, mas os únicos. Precisam de aprender a não fazer da vida uma competição, nem necessitar de estar em grandes trabalhos para atingir a perfeição, pois há muito mais para fazer como gozar a existência.

Carreira: A estrela da sorte Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人, poderosa ajuda ligada à criatividade) é boa para criar um negócio e representa ser promovido. Já a Tai Ji Gui Ren, (太极贵人, ter alguém a ajudar) representa estudar bem e facilmente ter um novo conhecimento. Os nativos de Rato são talentosos na área dos negócios da saúde mental e física, como comida saudável e ioga.

A simpática estrela da sorte Yue De (月德, Virtude da Lua) coloca os nativos a serem respeitados pelas suas virtudes, logo com uma boa relação com os outros a trazer oportunidades de negócios e a resolver todos os problemas.

As más estrelas, Bao Bai (暴败, Perdedor, falhar) e Tian E (天厄, Catástrofes provenientes do Céu) representam o aparecimento de situações fora de controlo e poder sofrer com desastres naturais. A má estrela Xiao Hao (小耗, pequenos gastos) leva a maus negócios, mas de pequena magnitude. Todas estas más estrelas apenas servem de alerta, sem nunca o colocar em perigo.

Amor: Com a estrela da sorte Yue De (月德, Virtude da Lua) terá uma vida social activa. Os solteiros terão oportunidade para casar ou ter filhos e os casais devem refazer o casamento, comemorando-o com a família. Será um ano activo e com muito amor.

Saúde: A má estrela Shi Fu (死符, sinal de morte) leva a precisar de ter cuidado com problemas antigos já manifestados. Durante todo o ano, precisa de equilibrar o que come e bebe e fazer exercício físico ao ar livre para melhorar a saúde. Relaxado, ninguém o consegue pressionar.

Nativos de Rato nascidos em:

1972 – Ano para expor o talento e a criatividade, podendo também abrir novos espaços de negócio. Apenas precisa de ter cuidado com o excesso de vida social que o pode deixar extremamente cansado.

1984 – Tem a estrela da sorte Tian Chu (天厨, Cozinha do Céu) ligado com o negócio de comida e seguindo esse caminho poderá criar o seu próprio estabelecimento. Faça mais festas com os amigos e familiares a trazer mais sorte e felicidade.

1996 – Contará com muitas ajudas, o patrão gosta do seu trabalho e pode ser promovido. Não importa a área em que trabalha, irá atingir um patamar mais alto e entrar numa nova etapa da vida.

1960 – Conseguirá muito dinheiro tanto do trabalho, nos investimentos, como do jogo. Seja como fôr, ele chegará facilmente até si. Apenas precisa de ter cuidado com a saúde e não cuide de tudo sozinho, dê espaço aos outros.

Búfalo

Os nativos de Búfalo no ano de Serpente estão em San He (三合) pois combina-se com Serpente e Galo. Excelente ano para mostrar aos outros o seu talento, trabalho e qualificações e encontrar o parceiro para preparar o que aí vem. Consigo combinam-se bem os nativos de Rato, Serpente e Galo.

Carreira: Com a estrela da sorte San Tai (三台, nos três primeiros) finalmente este ano começará a ter a posição de comando e de tomar decisões, ordenando aos outros o que devem fazer. Assim, poderá mostrar a qualidade do seu trabalho e receber aplausos. A estrela da sorte Fu Xing (福星, protectora a limpar-lhe o caminho) pode resolver problemas e conseguir a ajuda de mais pessoas. A forte má estrela Bai Hu (白虎, Tigre Branco) e as más estrelas Wu Gui (五鬼, cinco fantasmas) e Zhi Bei (指背), representam todas pessoas à sua volta a criar problemas, a falar mal de si pelas costas. Claro que a inveja se deve a encontrar-se na posição de comando e por isso, mostra apenas que está no bom caminho. Deve ter muito cuidado com a má estrela Guan Fu (官符), e não dar como garantia a sua palavra, pois a sua honestidade leva a que outros tentem aproveitar-se de si, em especial nos assuntos financeiros.

Amor: San He (三合, os três que se combinam) coloca-o com hipóteses de conhecer muita gente e assim, os solteiros podem conseguir encontrar um parceiro, mas com a má estrela Bai Hu (白虎, Tigre Branco) essas novas relações não serão fáceis. Os casais terão de lidar com discussões e cairão facilmente em relações fora do casamento.

Saúde: Não será um bom ano para as nativas de Búfalo pois os acidentes estarão à espreita e facilmente poderão ocorrer acidentes em que terão de se confrontar com uma operação cirúrgica. Os nascidos no Outono e Inverno podem sofrer com facilidade uma queda e partir um membro superior ou inferior, assim como ter problemas de fígado e vesícula biliar.

Nativos de Búfalo nascidos em:

1961 – Conseguirão colocar a carreira num novo patamar e o dinheiro irá aparecer facilmente, retirando a pressão da escassez, libertando-o para novos investimentos.

1973 – Bom ano para criar o seu próprio negócio, em especial nas áreas culturais. É fácil entrar em más relações, pois a inveja traz muitos problemas.

1985 – Carreira e dinheiro tornam-se fáceis pois o caminho é plano e sem grandes obstáculos. Precisa de criar mais relações de amizade, o que lhe resolverá os problemas. Celebre a sua festa de aniversário.

1997 – Com apoio da família conseguirá comprar casa e os seus investimentos trazem rendimentos satisfatórios. Apenas precisa de ter cuidado com o trânsito e com a condução durante as suas viagens.

Tigre

Tigre no ano de Serpente está em Hai Tai Sui, isto é magoado pelo Tai Sui. Os nativos de Tigre gostam de competição e de certeza que trazem relações tensas com os outros. Este ano necessitam de aprender a criar novos relacionamentos e a manter boas relações, já que não precisam de se preocupar com o lado material, pois dinheiro não vai faltar.

Carreira: A super estrela da sorte Tai Yin (太阴, Lua) coloca os nativos de Tigre mais simpáticos, pois estes nunca gostam de ouvir as opiniões dos outros e por isso rejeitam muitas ajudas. No entanto, esta ajuda é um investimento de longa duração.

As estrelas da sorte Di Wang (帝旺, a levar os nativos a atingirem o topo) e Ci Guan (词馆, perfeitas palavras) permitem criar negócios apenas através do diálogo.

As estrelas da sorte Fu Xing (福星, protectora a limpar o caminho) e Tai Ji Gui Ren (太极贵人, ter alguém a ajudar) permitem resolver e acalmar as tensões criadas pelos nativos de Tigre.

As más estrelas Gu Chen (孤辰, sozinho com o pensar) e Juan She (卷舌, alguém a falar mal de si) colocam os nativos zangados e com discussões intermináveis, sendo que esse problema só se resolve quando atingir a maturidade e estabilizar a inteligência emocional.

Amor: A super estrela da sorte Tai Yin (太阴, Lua) a representar boas relações sociais e a transformar o negativo em situações positivas, traz oportunidades para conhecer os outros e criar amizades, mas a má estrela Gu Chen (孤辰, a representar estar sozinho) pressiona em especial os nativos masculinos e tal afecta as relações entre os casais. Por isso, organizar festas é uma solução para resolver problemas emocionais.

Saúde: Em Fan Tai Sui, no início do ano deve fazer um exame à saúde. O problema principal é emocional e por isso deve fazer um curso para aprender a sociabilizar. Ofereça sacrifícios ao Deus do Ano.

Nativos de Tigre nascidos em:

1986 – Quanto à carreira e dinheiro é o número um dos nativos de Tigre. Terá apoio da família e também ajuda de uma pessoa poderosa, parecendo este ano ser um tigre com asas.

1974 – Bom ano para estudar e incrementar o seu valor de conhecimento. Passe mais tempo com a família. Pode criar um novo foco de desenvolvimento, mas a competição é tão forte que os gastos de tempo e de dinheiro não recompensam, o melhor é investir na sua área de interesse.

1998 – Irá ser promovido e ficar na chefia de um grupo, podendo também chegar a patrão, mas primeiro precisa de aprender a cooperar e a compreender os outros escutando-os. Ano harmonioso no amor. Realize mais festas para se abrir aos outros e revelar a sua simpatia e cavalheirismo.

1962 – Continua a ter energia e um forte desejo para criar um novo negócio. A boa nova é continuar a usufruir das bases de apoio anteriormente criadas.

Coelho

Ano para relaxar e fazer mais viagens, a usufruir e tirar proveito da vida. Deve entender que um passo atrás permite abranger um maior espaço e ficar com uma melhor visão do que o rodeia.

Carreira: A estrela da sorte Yi Ma (驿马) representa tudo estar em mudança e tendo de viajar muito, será um ano trabalhoso, algo que os nativos de Coelho são especialistas pois sabem usufruir do poder das grandes ondas para se moverem.

Com a estrela da sorte Fu Xing (福星, protectora a limpar o caminho) todos os projectos já preparados podem avançar e concretizarem-se. Com uma mente criativa e cheio de energia pode abrir uma nova área de trabalho. A estrela da sorte Lu Shen (禄神) traz um bom rendimento e boas relações públicas.

A má estrela Tian Gou, (天狗, Cão do Céu) fácil criar conflitos, representa acidentes, gastos monetários imprevisíveis, alguém que o engana, ou casa assaltada, mas se os nativos tiverem controlo sobre as suas emoções e mantiverem a mente limpa, todos estes problemas podem ser facilmente resolvidos.

Amor: Devido aos efeitos da má estrela Gu Chen (孤辰, ficar sozinho) os casais terão muitas discussões e por isso procure fugir rapidamente desses confrontos. Os solteiros conseguirão o que pretendem ao viajarem.

Saúde: As más estrelas Diao Ke (吊客, relaciona-se com a morte de um familiar) e Sang Men (丧门, porta da morte) colocam as energias dos nativos de Coelho muito em baixo, e esse enfraquecimento é devido também ao cansaço das muitas viagens e do muito trabalho. Por isso é importante dar tempo ao descanso tanto da cabeça como do corpo, pois se não conseguir relaxar, poderá evoluir para um problema mais sério.

Nativos de Coelho nascidos em:

1963 – Contará com a ajuda de mais duas estrelas da sorte, a Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人, poderosa ajuda ligada à criatividade) e a Tai Ji Gui Ren, (太极贵人, ter alguém a ajudar), a permitir que a carreira atinja uma nova etapa. Investir fora do país trará bons rendimentos.

1975 – Não precisa de se preocupar com a carreira e dinheiro, mas deverá ter atenção com a saúde, especialmente os nativos masculinos, pois poderá precisar de realizar uma operação.

1987 – A carreira desenvolve-se bem e se tiver ajuda de alguém conseguirá evoluir e criar uma nova área de trabalho. Os casais deverão manter-se mais calmos e pacientes para evitarem criar problemas menores que podem trazer mal-estar.

1999 – Ano activo e se tiver prazer em participar nas mudanças terá grande sucesso, mas precisará de realizar o trabalho em silêncio para não atrair invejas.

Dragão

No ano de Serpente, os nativos de Dragão poderão rir mais alto, devido a uma boa carreira, dinheiro e amor. Aproveite!

Carreira: Com a super estrela da sorte Tai Yang (太阳, o Sol) o seu poder é como o Sol, pode chegar onde quiser. Os nativos de Dragão devotam com prazer toda a sua vida ao trabalho e são um exemplo para quem está à sua volta, dando uma base firme para quem segue a sua direcção. A estrela da sorte Tian Guan (天官, oficial do Céu) permite conseguir uma promoção, especialmente para quem trabalha na Administração.

As más estrelas Tian Kong (天空, Vazio Céu) e Mo Yue (陌越) estão ligadas à emoção e se os nativos estiverem com muito trabalho, ou em tensão, por vezes poderão sentir-se perdidos. Assim, os problemas provêm do interior e não são provocados por forças exteriores. Para resolver esse problema, necessita de olhar para os outros e aprender com o exterior, afastando a percepção de serem os melhores.

Amor: A auspiciosa super estrela da sorte Tian Xi (天喜, Alegria Celeste) transforma pequenos infortúnios em bons acontecimentos e é propícia para o casamento e para a boa relação com todas as pessoas. Representa que os nativos de Dragão solteiros poderão casar-se e abrir uma nova página de vida. Mas para os casais, facilita a entrada em novas relações e por isso é importante realizar festas ou viagens em família.

Saúde: Devido às más estrelas Bing Fu (病符, Sinaliza doença) e Yang Ren (羊刃, operação cirúrgica) no início do ano os nativos de Dragão deverão realizar um exame clínico. Os homens devem ter cuidado com a próstata e as mulheres devem ter atenção a problemas com o útero. Mas se não entrarem em depressão, os nativos de Dragão conseguem resolver tudo automaticamente, sem precisarem de medicamentos.

Nativos de Dragão nascidos em:

1988 – São os primeiros dos nativos de Dragão tanto quanto à carreira como ao dinheiro. Precisam apenas de ter cuidado com o excesso de amantes na sua activa vida social.

2000 – Ano em que será líder da sua especialidade e conseguirá ganhar uma grande fortuna para ter uma boa base para o devir. Espera-o um grande futuro.

1976 – Os nativos de Dragão se trabalharem na Administração conseguirão ser promovidos para atingirem uma posição de chefia. Deve tomar atenção para não trabalhar em demasia, o que poderá afectar a sua saúde.

1964 – Quanto à carreira terá quem tome conta dela e por isso, pode relaxar e usufruir de uma vida familiar, estudando como cozinhar para dar prazer aos que o rodeiam.

Votos de muito Boa Saúde – (身体健康, Sun Tan Kin Hong, em mandarim Shen Ti Jian Kang).