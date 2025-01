PLP | Exportações para Macau caem 3,5% em 2024

As exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa (PLP) para Macau caíram 3,5 por cento em 2024, em termos anuais, foi ontem divulgado.

O valor exportado pelos mercados de língua portuguesa para o território fixou-se em 1,38 mil milhões de patacas em 2024, menos 3,5 por cento do que no ano anterior, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau.

O valor registado em 2023 – 1,43 mil milhões de patacas – foi o mais elevado desde que a DSEC começou a recolher dados sobre o comércio externo, em 1998. A maioria do comércio de Macau com os países de língua portuguesa em 2024 veio do Brasil, no valor de 1,06 mil milhões de patacas, menos 3,6 por cento do que no ano anterior.

Macau comprou ainda a Portugal mercadoria no valor de 301,4 milhões de patacas, menos 3,3 por cento do que em 2023. Ainda de acordo com os dados oficiais, o bloco de países de língua portuguesa comprou a Macau mercadorias no valor de 4,97 milhões patacas no mês em análise, mais 648 por cento do que em 2023.

As exportações de mercadorias por Macau foram de 13,49 mil milhões de patacas em 2024, menos 1,1 por cento, em termos anuais, enquanto o valor importado de mercadorias foi de 128,67 mil milhões de patacas, ou seja, uma redução de 9 por cento, em termos anuais, indicou a DSEC.