Gripe | Casos colectivos afectam quase 50 pessoas

Sete casos de infecção colectiva por gripe afectaram 49 pessoas, de acordo com um comunicado emitido ontem pelos Serviços de Saúde (SS). Os casos foram registados no Centro de Santa Margarida, Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, Escola Secundária Pui Ching, Escola de Santa Teresa do Menino Jesus, Lar de Cuidados Especiais da Obra das Mães, Colégio Anglicano de Macau e Escola das Nações.

“As condições clínicas dos doentes são consideradas ligeiras, não foram registados casos graves ou outras complicações”, foi esclarecido pelos SS. Os primeiros sintomas terão começado a 14 de Janeiro. Actualmente, as autoridades de saúde aconselham a população a vacinar-se contra a gripe, uma vacina que está disponível de forma gratuita para quem possui estatuto de residente.

SS | Gastroenterite afecta 13 pessoas

Os Serviços de Saúde anunciaram a ocorrência de um novo caso de gastroenterite colectiva que afectou 13 pessoas, entre os quais 11 idosos que habitam no Centro de Serviços Integrados para Idosos Rui Xi do Exército de Salvação e ainda dois trabalhadores.

De acordo com o comunicado revelado ontem, a maior parte dos infectados é do sexo feminino, com um total de 10 ocorrências. Três são do sexo masculino. “Desde o dia 16 de Janeiro, os doentes começaram a apresentar, sucessivamente, sintomas como febre, vómitos e diarreia, tendo alguns deles sido submetidos a tratamento em instituições de saúde”, foi comunicado.

“Não houve registo de casos graves ou de outras complicações graves. Foi excluída a possibilidade de gastroenterite alimentar em conformidade com as horas de refeições de pacientes”, foi acrescentado.