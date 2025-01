Av. da Ponte Macau | Aberta nova faixa de rodagem

As autoridades anunciaram que a partir de domingo vai ser aberta ao público parte da nova faixa de rodagem da Avenida da Ponte Macau, no lado leste da Zona A dos Novos Aterros Urbanos.

Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) indicou que a partir desse dia “os veículos que entram pela Península de Macau para Posto Alfandegário de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e Ponte Macau necessitam de utilizar a nova Avenida da Ponte Macau”. Com as alterações, a DSAT defende que as novas vias de circulação vão ser “mais convenientes do que as actuais”.

Ao mesmo tempo, a Avenida do Mar de Espelho vai ser “temporariamente encerrada”, deixando de admitir a circulação, a não ser para o acesso aos estaleiros naquela zona, mas apenas para “veículos autorizados”. Face a estas alterações, a DSOP pede aos condutores para “prestarem atenção à sinalização de trânsito in loco e ao itinerário alterado”.

Anteriormente, a DSOP e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) organizaram uma visita com os vogais do Conselho Consultivo do Trânsito e os representantes das associações à Zona A e à ilha artificial, para se inteirarem dos novos arranjos de trânsito, assim como para ouvirem as opiniões dos conselheiros.