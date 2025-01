Gastroenterite | Mega caso colectivo atinge 46 pessoas

O Jardim de Infância Anexo à Escola Tong Sin Tong registou um caso colectivo de gastroenterite com 46 pessoas infectadas, de acordo com a informação divulgada pelos Serviços de Saúde (SS). A ocorrência foi comunicada ontem em língua portuguesa, apesar de ter sido identificada pelos SS a 11 de Janeiro.

O Jardim de Infância Anexo à Escola Tong Sin Tong, fica na Rua Cidade de Santarém. A ocorrência afectou 46 alunos e trabalhadores, 25 do sexo masculino e 21 do sexo feminino.

“Desde o dia 7 de Janeiro, os doentes começaram a apresentaram, sucessivamente, sintomas como febre, vómitos e diarreia, tendo alguns deles sido submetidos a tratamento em instituições de saúde. Não houve registo de casos graves ou de outras complicações graves”, comunicaram as autoridades de saúde. “Foi excluída a possibilidade de gastroenterite alimentar em conformidade com as horas de refeições de pacientes. De acordo com as horas de ocorrência da doença, os sintomas, e o período de incubação, é provável que o agente patogénico esteja relacionado com uma infecção viral”, foi acrescentado.

Tendo em conta o número de pessoas infectadas, os SS apontaram estar a “realizar uma investigação detalhada” sobre a situação. A autoridade de saúde indicou ainda que orientou o jardim-de-infância “quanto às medidas de controlo e infecção a adoptar, em especial a forma correcta de tratamento de vómitos e excrementos”, assim como a manutenção de “uma boa ventilação de ar no interior das instalações”.