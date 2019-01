Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) foram ontem notificados quanto à possibilidade de ocorrência de um caso suspeito de uma infecção colectiva de gastroenterite numa turma do ensino primário da escola Choi Kou, e que terá afectado um total de sete alunos, seis rapazes e uma rapariga, todos com seis anos de idade.

De acordo com um comunicado dos SSM, “o primeiro paciente manifestou o sintoma de vómitos no dia 8 de Janeiro [terça-feira]”, sendo que “os outros alunos também manifestaram os mesmos sintomas, nomeadamente vómitos, dores abdominais e febre”. O mesmo comunicado explica que “a maioria dos pacientes recorreu a instituições médicas para tratamento, sendo o estado de saúde de todos os alunos considerado estável”. Não foi registado, até ao momento, “nenhum caso grave ou de internamento”.

Os SSM defendem que “é provável que o agente patogénico [da gastroenterite] esteja relacionado com uma infecção viral”, estando a acompanhar e a investigar o caso.

Nesta fase está a ser feita uma recolha de amostras de fezes para a realização de uma análise laboratorial, tendo sido “reforçadas as indicações ao estabelecimento escolar para que haja a implementação de medidas, em especial a forma correcta de tratamento de vómitos e de excrementos, de limpeza profunda do ambiente e manutenção da ventilação do ar no interior das instalações”.