Burla | Idosa perde 350 mil patacas

Uma residente local perdeu 350 mil patacas, depois de ser enganada com uma burla “quem sou eu?”, em que os burlões se fizeram passar pelo cunhado.

O caso foi divulgado ontem pela Polícia Judiciária, de acordo com a informação do Jornal Ou Mun. Segundo a informação disponível, a mulher foi contactada na segunda-feira de manhã, por alguém que se apresentou como seu cunhado, através de mensagem.

A vítima assumiu que estava a comunicar com o cunhado e acreditou na história de que este estava a ser investigado pelas autoridades e precisava de fazer um pagamento de 350 mil patacas, como caução da investigação.

Apesar da história ser típica das burlas em que os criminosos se fazem passar pelas autoridades do Interior para enganar as vítimas, a mulher concordou em fazer o pagamento, e entregou o dinheiro a um homem com o qual se encontrou no centro da cidade. Feito o pagamento, e mulher decidiu telefonar ao cunhado e apercebeu-se de que tinha sido roubada. Fez queixa na polícia.