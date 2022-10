SSM | Gastroenterite em creche afectada 12 crianças

DR

Os Serviços de Saúde (SSM) detectaram um caso colectivo de gastroenterite em cinco turmas da creche I da Associação Geral das Mulheres de Macau, localizada na avenida de Venceslau de Morais. No total foram infectadas 12 crianças com idades compreendidas entre um e dois anos.

Segundo uma nota dos SSM, desde sábado que as crianças “apresentaram sintomas como vómitos e diarreia”, tendo sido tratadas em instituições médicas, mas só uma criança necessitou de internamento por estar com muitos vómitos. As autoridades apontam que “o estado clínico de outras crianças é relativamente ligeiro”.

Quanto às causas, “foi excluída a possibilidade de gastroenterite alimentar em conformidade com as horas de refeições de pacientes”. Desta forma, “de acordo com as horas de ocorrência da doença, os sintomas, o período de incubação, é provável que o agente patogénico esteja relacionado com uma infecção viral”.

Nesta fase os SSM estão a investigar o caso, analisando amostras de fezes das crianças. A creche recebeu ainda orientações para a limpeza e ventilação do espaço.