Venceslau de Morais | Incêndio leva a evacuação de 60 casas

Na passada terça-feira, deflagrou um incêndio num bloco residencial do edifício Tai Hon Lao, da Pat Tat Sun Chuen, na Avenida de Venceslau de Morais. Segundo o jornal Ou Mun, foram evacuados moradores de 60 apartamentos. As autoridades indicaram que o fogo teve início num apartamento do 13º andar do edifício, alastrando rapidamente a outras fracções.

A origem das chamas poderá ter estado numa extensão eléctrica que ardeu num quarto, enquanto a família que reside no apartamento se encontrava na sala. Desta forma, os bombeiros concluíram que o fogo se deveu a um curto-circuito provocado pela extensão. O incêndio não resultou em qualquer ferido, tendo apenas cinco pessoas ficado indispostas devido ao fumo.

Num comunicado, o Instituto de Acção Social disse estar a acompanhar o caso, tendo enviado psicólogos e assistentes sociais ao local para disponibilizar apoio em termos de alojamento e do foro psicológico. Actualmente, cinco pessoas, de dois apartamentos afectados, estão alojadas temporariamente em casas disponibilizadas pelo Governo.