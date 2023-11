Crime | Homem provoca incêndio ao tentar cobrar dívida

Um homem foi detido por suspeitas do crime de fogo posto quando tentava cobrar uma dívida. O caso aconteceu na madrugada de sábado, num edifício situado na Avenida da Tranquilidade.

Segundo o relato do jornal Ou Mun, um homem com cerca de 40 anos deslocou-se a casa de um conhecido para cobrar uma dívida. Contudo, enganou-se no andar, e apesar de ter batido várias vezes à porta, ninguém a abriu. Dentro da casa, os ocupantes, desconhecendo o indivíduo, não só não abriram a porta, como o ignoraram na tentativa de deixarem de ser incomodados.

No entanto, frustrado com o facto de estar a ser ignorado, o homem acendeu um cigarro e atirou-o para uma sapateira, que se incendiou quase de imediato. De seguida, fez um vídeo do incêndio, que enviou para o conhecido que lhe devia dinheiro, a relatar a situação e a exigir que a dívida fosse paga. Todavia, as chamas ganharam uma dimensão inesperada, e nem o incendiário, nem o vizinho, conseguiram apagar o fogo.

O Corpo de Bombeiros acabou assim por ser chamado ao local, para apagar as chamas. Contudo, durante a operação, o pirómano sentiu-se mal, devido à inalação de fumos, e foi levado para o hospital. Mais tarde, acabou por ser detido pela prática de fogo posto. Por sua vez, o dono da casa queixou-se de danos patrimoniais de cerca de 170 mil patacas.