Fraude | Três detidos por troca de dinheiro falso

A Polícia Judiciária revelou a existência de três crimes de troca de moeda ilegal, com recurso a notas falsas, com valores de 500 e 1.000 patacas. Os casos foram revelados ontem, em conferência de imprensa, onde a PJ anunciou ter efectuado três detenções.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 31 e 40 anos e confessaram a prática dos actos. Também indicaram que foram contactados no Interior, onde lhes prometeram que se fizessem as trocas de dinheiro, de acordo com instruções que seriam fornecidas mais tarde, receberiam um pagamento de 6 mil yuan. No entanto, os detidos, todos do Interior, negaram saber que as notas trocadas eram falsas.

Nas declarações prestadas à imprensa, e citadas pelo Jornal Ou Mun, a PJ admite que esta forma de operar pode estar relacionada com uma associação criminosa e que é necessário fazer um acompanhamento do caso.

O alerta para os crimes surgiu no sábado, quando foram recebidas queixas de quatro vítimas que tinham sido enganadas. As trocas foram combinadas por Wechat, com os pagamentos de 93.500 yuan, 186.800 yuan e 141.000 yuan, a serem feitos através da aplicação móvel. Porém, no encontro que aconteceu num casino local, apenas receberam notas falsas.

Segundo a PJ, todos os detidos faziam parte de um mesmo grupo de Wechat, o que levou as autoridades a colocar a hipótese de se tratar de um grupo criminoso com mais membros.