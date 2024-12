Exército chinês | Mais dois generais afastados por corrupção

O órgão máximo legislativo da China retirou ontem o estatuto de membro a mais dois generais, numa altura em que Pequim intensifica a sua campanha anticorrupção nas Forças Armadas do país.

O Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular (APN) confirmou que o tenente-general You Haitao, antigo vice-comandante do Exército chinês, e o tenente-general Li Pengcheng, antigo comandante naval do Comando do Teatro do Sul das Forças Armadas, foram afastados do órgão legislativo.

De acordo com o comunicado, You e Li são suspeitos de “violações graves das leis e da disciplina”, uma expressão normalmente usada pelas autoridades chinesas em casos de corrupção. A queda dos dois generais ocorre num período de mudanças de pessoal dentro do Exército de Libertação Popular (ELP), uma vez que vários oficiais superiores foram acusados de corrupção.

Miao Hua, membro da poderosa Comissão Militar Central e director do seu departamento de trabalho político, foi colocado sob investigação, também por corrupção, em Novembro. You, de 66 anos, tornou-se comandante adjunto do exército no início de 2016, ocupando anteriormente o cargo de vice-comandante da Região Militar de Nanjing, sendo promovido a tenente-general em 2014.

Li, 61 anos, desempenhou anteriormente funções como vice-chefe do Estado-Maior da Frota do Mar do Norte da Marinha do ELP, director do Instituto de Investigação de Equipamento da Marinha e chefe do Estado-Maior da Frota do Mar do Leste. Li foi comandante naval do Comando do Teatro do Sul depois de o seu antecessor, Ju Xinchun, ter sido também afastado do órgão legislativo, em Dezembro de 2023, juntamente com outros oito generais, incluindo vários altos oficiais da Força de Foguetes do ELP, que supervisiona o arsenal nuclear do país.