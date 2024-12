Automobilismo | Tiago Rodrigues regressa à F4 do Médio Oriente em 2025

Tiago Rodrigues vai regressar ao Médio Oriente no início do próximo ano. O piloto residente em Macau foi anunciado pela equipa Evans GP como um dos seus elementos para o Campeonato de Fórmula 4 do Médio Oriente de 2025, que arranca já no próximo mês de Janeiro, no Kuwait

Depois de se tornar campeão da Fórmula 4 Chinesa em 2023, Tiago Rodrigues causou um impacto imediato na equipa Evans GP ao protagonizar uma performance marcante no circuito malaio de Sepang, no passado mês de Setembro, onde conquistou a pole position, registou a volta mais rápida e assegurou uma vitória na prova pontuável para o Campeonato Australiano de Fórmula 4.

O piloto português alinhou ainda na primeira edição da Taça do Mundo de FR da FIA, no 71º Grande Prémio de Macau, uma participação que acabou por ser inglória devido a vários problemas técnicos no seu monolugar e um abandono infeliz na corrida decisiva, em que foi vítima de uma carambola causada por um adversário.

Este será o regresso de Tiago Rodrigues à Fórmula 4 e a uma competição que conhece em particular. No início deste ano, Tiago Rodrigues participou na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, que em 2025 passará a chamar-se Fórmula 4 do Médio Oriente, terminando no 22º lugar. O piloto da RAEM é o terceiro a confirmar o retorno à Evans GP para a temporada de 2025, juntando-se a Kai Daryanani e Seth Gilmore.

Confiança acima de tudo

Tanto nas palavras do piloto como da equipa, há uma grande confiança para a temporada que se avizinha no Médio Oriente. O conhecimento mútuo e a experiência adquirida durante o ano de 2024 poderão ser factores-chave para novas alegrias.

“Estou muito entusiasmado por regressar à Evans GP para o Campeonato de Fórmula 4 do Médio Oriente de 2025”, disse Tiago Rodrigues, em comunicado emitido pela Evans GP. “Trabalhar com a equipa na temporada passada, especialmente em Sepang, foi uma experiência fantástica, e é evidente que partilhamos os mesmos objectivos e visão. Estou grato pela confiança que a equipa depositou em mim, e estou determinado a apresentar desempenhos ainda mais fortes nesta temporada. Juntos, sei que podemos alcançar grandes conquistas.”

O director da equipa, Joshua Evans, partilhou a sua satisfação com o regresso do piloto de 17 anos aos comandos de um dos monolugares da sua formação, pois “a performance em Sepang foi simplesmente extraordinária, e é evidente que ele tem o talento e a determinação para alcançar grandes feitos”, acrescentando que “estamos confiantes de que o Tiago será uma peça-chave para continuar o nosso sucesso na próxima temporada.”

30 corridas em 7 semanas

A temporada de 2025 da Fórmula 4 do Médio Oriente, composta por cinco eventos, começa com duas provas no Kuwait Motor Town, a 17 e 24 de Janeiro, seguindo-se uma prova no Autódromo do Dubai, a 8 de Fevereiro, e outra no Circuito de Yas Marina em Abu Dhabi, a 15 de Fevereiro. O evento final, agendado para 27 de Fevereiro, será realizado num circuito a ser anunciado. Cada evento incluirá três corridas, totalizando trinta corridas ao longo de um período de sete semanas.

O Campeonato Fórmula 4 do Médio Oriente, ainda na sua versão dos Emirados Árabes Unidos, teve início na temporada de 2016/2017 e tem sido, desde então, uma plataforma de lançamento para inúmeros jovens talentos e para preparar as mais exigentes épocas europeias. O campeão de F4 de Itália, Freddie Slater, conquistou o título de 2024. A competição usa os chassis italianos Tatuus e motores preparados pela Autotecnica Motori.