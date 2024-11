GP Macau | Taça do Mundo de GT finalmente convenceu

Se dúvidas existissem quanto à realização da Taça do Mundo de GT da FIA no Circuito da Guia, e essas existiram durante muitos anos, a edição de 2024 da Taça GT Macau dissipou-as. Depois da afirmação à sétima tentativa, daqui em diante o caminho, que até aqui teve muitos altos e baixos, advinha-se prometedor

Este ano, a presença de seis marcas e vinte e três carros fortemente apoiados pelas mesmas, dos quais dezassete foram conduzidos por pilotos categorizados como “Platinum”, o nível mais alto da FIA, proporcionaram um espectáculo de excelência em pista. Isto, mesmo em condições de pista extremamente difíceis, em que não houve a necessidade da intervenção do Safety-Car, cuja presença inicial foi em prol da segurança de todos. A forma dramática como a corrida foi decidida já ao cair do pano foi a cereja no topo do bolo.

Para além dos quatro grandes construtores germânicos – Audi, BMW, Mercedes-AMG e Porsche – regressaram este ano de forma mais séria as marcas italianas Ferrari, que veio “ver” como era em 2023, e Lamborghini, que estava afastada desde 2017. A grelha de partida deste ano atingiu a sua capacidade máxima, limitada pelo regulamento, de 23 carros. De acordo com o director do SRO Motorsports Group Asia, Benjamin Franassovici, cuja equipa é co-coordenadora desta corrida, não é possível ter mais carros, pois não há garagens no paddock suficientes – “É o máximo. Se tivermos 20, é bom, mas 23 é excelente”.

É sabido que houve dois outros construtores de GT3 interessados em se juntarem ao evento, mas nenhuma das duas possibilidades se materializou. A Chevrolet, que lançou este ano para o mercado o seu novo Corvette Z06 GT3.R, e a Aston Martin, que tem equipas clientes na Ásia, terão mostrado interesse, mas não o concretizaram. No entanto, nem à corrida faltou quantidade nem qualidade.

Quente fora de pista

Até fora da pista a corrida foi interessante de seguir, terminando com a troca de acusações entre Raffaele Marciello e Antonio Fuoco, após o toque na travagem para a Curva Lisboa, e com os lamentos de Dries Vanthoor que considerou que a penalização dos comissários desportivos ao vencedor Maro Engel foi demasiado branda. No entanto, o tema da semana foi mesmo o Balance of Performance (BoP), a “fórmula mágica” dos GT que coloca na teoria todos os carros ao mesmo nível.

Apesar do SRO Motorsports Group ser co-organizador da Taça do Mundo de GT da FIA, o BoP utilizado em Macau não foi providenciado pela SRO, mas sim pela própria FIA. Se no ano passado este BoP tinha sido bastante criticado por pilotos, equipas e marcas, a verdade é que a FIA caiu no mesmo erro de não delegar totalmente à SRO esta responsabilidade, o que lhe valeu mais uma série de críticas. Após a qualificação, o piloto da Porsche, Laurens Vanthoor, escreveu nas redes sociais (e depois apagou): “Todo o paddock diz que temos um bom BoP, mas os BMW foram 0,9 segundos mais rápidos no Sector 1 por alguma razão misteriosa. Duas curvas que são a fundo e a direito”.

Depois do descontentamento generalizado, a FIA, na manhã da corrida de sábado, retirou 40 milibares à pressão turbo dos BMW. Não adiantou muito que a velocidade de ponta dos BMW M4 GT3 até aumentou. Se os Ferrari e os Mercedes-AMG ainda conseguiram acompanhar os BMW em piso seco, a verdade é que os Porsche, Audi e Lamborghini não tinham como o fazer da Curva dos Pescadores até ao Hotel Lisboa. Felizmente, a chuva de domingo acabou por amenizar esta diferença de velocidade de ponta.

O que pode vir aí

Apesar da natureza imprevisível do Circuito da Guia, a boa imagem deixada este ano e a maturidade atingida pelas equipas de GT3 asiáticas, que hoje em dia não ficam a perder para as homologas europeias ou americanas, dá garantias de um futuro saudável para a Taça do Mundo de GT da FIA no Circuito da Guia. A FIA quererá certamente evitar mais aborrecimentos e como tal, no paddock existia a noção que serão introduzidos no próximo ano os sensores de torque já obrigatórios noutros campeonatos – caros para as marcas e para as equipas, mas necessários para o órgão regulador obter mais e melhor informação.

A presença de fortes equipas na Ásia, algumas delas que se apresentaram este ano com patrocinadores de renome, significa que as marcas podem assim poupar elevadas somas na logística de carros e material para uma só corrida, optando por apoiar as equipas clientes da região para viabilizarem a sua participação sem com isso baixarem a fasquia das suas exigências. Por isso mesmo, não é de estranhar que o sonho de Stéphane Ratel, o cérebro da SRO Motorsports Group, para esta corrida seja ter nove ou dez construtores representados na grelha de partida, cada um com dois carros cada, algo que não é difícil quando se tem a Aston Martin, a Corvette, a Ford e a McLaren à espreita.