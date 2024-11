BNU | Crédito malparado sobe nos primeiros nove meses do ano

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) registou, nos primeiros nove meses deste ano, imparidades sobre créditos e investimentos financeiros no valor de 20,9 milhões de patacas, o que constitui um aumento de 4,6 milhões de patacas relativamente ao período anterior.

Os dados constam num comunicado emitido ontem pelo banco, que declara que apesar do “prudente provisionamento, a qualidade dos activos do BNU continua forte, com os rácios de crédito malparado a continuarem a comparar-se favoravelmente com os padrões de referência do mercado”.

O BNU acrescenta ainda que “mantém o seu quadro de gestão de risco de crédito robusto, garantindo uma cobertura suficiente das provisões contra potenciais incertezas no contexto de mercado”. Em termos gerais, o BNU teve um resultado líquido não auditado, depois de impostos, de 444,2 milhões de patacas nos primeiros nove meses deste ano, uma diminuição de 15,7 milhões de patacas ou 3,4 por cento face ao período homólogo em 2023.