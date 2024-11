Livro sobre história do karting em Macau já se encontra à venda

Já está disponível na Livraria Portuguesa e em outros espaços o livro “História do Karting em Macau”, da autoria de Pedro Dá Mesquita e Carlos Barreto, recentemente lançado no Museu do Grande Prémio. Esta é uma edição da Praia Grande Edições com o patrocínio do Galaxy Entertainment Group.

Trata-se de uma edição trilingue e é o resultado de um trabalho de pesquisa iniciado em 2008, “através da recolha de documentos antigos, histórias e imagens” junto de praticantes e dirigentes ligados à modalidade, “desde as suas humildes origens até aos dias de hoje, ao longo de décadas de tremendas mudanças nas infraestruturas, tecnologia, segurança e comunicações”, disse Carlos Barreto na apresentação do livro.

A primeira prova de Karting em Macau realizou-se no já longínquo ano de 1965 e teve como principal impulsionador Teddy Yip, empresário também ligado à organização das primeiras edições do Grande Prémio de Macau. Ao longo dos anos, o kartódromo do território acolheu importantes nomes da modalidade, como o actual tri-campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, aqui tendo iniciado também carreiras de sucesso no desporto automóvel pilotos locais como André Couto e Charles Leong Hong Chio, vencedores dos Grandes Prémios de Macau de Fórmula 3, em 2000, e de Fórmula 4, em 2020 e 2021, respectivamente.

Um percurso na escrita

“Quando fui desafiado a escrever este livro, estava longe de imaginar quão interessante seria esta viagem que estamos agora em condições de partilhar com os leitores”, confessou Pedro Dá Mesquita, co-autor do projecto. “Espero que o prazer que tive em escrevê-lo seja o mesmo que terá quem o leia”.

Daniel Tam Ka Keong, um dos pilotos e instrutores de karting presentes na cerimónia de lançamento do livro, convidou os amantes da modalidade a “explorarem a apaixonante evolução do karting em Macau através desta cativante narrativa da sua história”.

A Praia Grande Edições surge associada a este projecto “por se inscrever na sua vocação editorial, intimamente ligada a temas relacionados com a história de Macau, neste caso na sua vertente desportiva”, explicou Ricardo Pinto, administrador da empresa. O livro tem 276 páginas, 33 das quais com imagens que ilustram a evolução da modalidade ao longo dos últimos 60 anos.