Mafra | VIII Festival de Música decorre até final do mês

A Fundação Jorge Álvares (FJA) volta a apoiar a realização de mais uma edição do Festival de Música de Mafra Filipe de Sousa. A oitava edição decorre até final do mês e tem um programa de espectáculos de música clássica, que inclui, este sábado, o evento “Centenários de Joly Braga Santos e Gabriel Fauré”, na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira. Este espectáculo conta com o Trio Parnasse.

Nascido em 1924 e falecido em 1988, José Manuel Joly Braga Santos foi um compositor de música erudita e maestro português, enquanto Gabriel Fauré foi um compositor e organista francês nascido em finais do século XIX.

No dia 23 de Novembro é a vez de decorrer o concerto “Grande Mestre e Convidado”, com João Elias e Jean Louis Steuerman ao piano. Este evento decorre em Mafra no Torreão Sul do Real Edifício. Também aqui decorre o concerto de encerramento, a 30 de Novembro, com Adriano Jordão ao piano e Pavel Gomzikov no violoncelo.

Segundo uma nota da FJA, este festival homenageia Filipe de Sousa, “uma das mais prestigiadas figuras da musicologia portuguesa” e benemérito da FJA.

“Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Mafra e da Fundação Jorge Álvares, sob a direcção artística de Adriano Jordão, o festival deste ano presta também tributo à artista Teresa Berganza, com seis concertos ao piano e uma programação de excelência”, descreve-se ainda.