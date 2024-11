Automobilismo | Desenvolvimento do karting em Macau contado em livro

Na próxima segunda-feira, será lançado, no Museu do Grande Prémio, o livro da autoria de Carlos Barreto e Pedro Dá Mesquita que conta a história do karting no território. A obra intitula-se “História do Karting em Macau” e o seu lançamento inclui ainda um encontro com alguns pilotos. Eis a possibilidade de descobrir mais sobre uma modalidade do desporto automóvel que remonta aos anos 60

A história do karting em Macau já está contada em livro pelas mãos de Carlos Barreto e Pedro Dá Mesquita. A obra, que tem edição da Praia Grande Edições, será lançada na próxima segunda-feira no Museu do Grande Prémio, numa sessão que promete ser especial, pois contará com a presença de alguns pilotos que se aventuraram nas pistas locais de karting.

“História do Karting em Macau” conta a história de um desporto automóvel que tem marcado as pistas locais desde os anos 60, “passando das vias públicas para pistas temporárias, sem as melhores condições para a prática da modalidade”. Mais tarde, as corridas passaram a fazer-se numa “pista permanente considerada uma estrutura de desporto automóvel de classe mundial”, disponível em Coloane.

Segundo a nota de apresentação do livro, este desenvolvimento em termos de infra-estruturas “permitiu que jovens pilotos iniciassem as suas carreiras de piloto desde o início dos anos 90, competindo nos campeonatos ao mais alto nível da FIA (Federação Internacional do Automóvel”, sendo dois deles vencedores no Grande Prémio de Macau, FIA Fórmula 3 (2000) e Fórmula 4 (2020 e 2021).

Este livro explica, assim, a “evolução da modalidade ao longo de décadas e destaca alguns dos pilotos locais que honraram o nome de Macau no mundo do desporto automóvel”. A cerimónia de lançamento começa às 18h na sala multifunções do Museu do Grande Prémio.

Quem é quem

Os autores da história do karting em Macau são figuras com bastante ligação ao mundo do desporto automóvel. No caso de Pedro Dá Mesquita, licenciado em comunicação social, teve o primeiro contacto com Macau ainda nos anos 80, tendo trabalhado no Gabinete de Comunicação Social (GCS). Foi depois colaborador das revistas “Sábado”, “Nam Van” e ainda do semanário “Oriente”.

Pedro Dá Mesquita prosseguiu a sua carreira como jornalista em Macau a partir de 1987, tendo sido repórter, chefe de redacção e director do extinto jornal “Comércio de Macau”. Enveredou depois pelo mundo da televisão já nos anos 90 na Teledifusão de Macau (TDM), mais concretamente do Canal 1 (Português) onde foi jornalista e editor do Telejornal e Últimas Notícias.

Em 1993, faz parte dos corpos gerentes do Clube de Jornalistas de Macau. A partir de 1999, Pedro Dá Mesquita passou a colaborar com diversos títulos de imprensa, nomeadamente O Clarim, Ponto Final, de que foi um dos fundadores; e ainda os diários Jornal Tribuna de Macau, Hoje Macau e revista Macau.

O autor colaborou na edição do “Dicionário da História de Macau”, da responsabilidade do Instituto de Estudos Portugueses da Universidade de Macau. Já depois da transição, em 2000, Pedro Dá Mesquita entrou para o Instituto para os Assuntos Municipais, tendo escrito, em Dezembro de 2008, o livro “Memórias de Um Campo Santo”, editado para comemorar os 150 anos do Cemitério de S. Miguel Arcanjo.

Carlos Barreto, o outro autor do livro lançado na segunda-feira, é natural de Moçambique, mas está em Macau desde 1985. Segundo a mesma nota, o desporto motorizado é uma das suas grandes paixões, tendo Carlos Barreto feito parte, a partir de 1991, da direcção do Automóvel Clube de Macau.

Com uma forte ligação ao Grande Prémio, Carlos Barreto foi director de provas nos Campeonatos de Karting e Motociclos de Macau entre 1991 e 1996, e depois entre 2004 e 2008. Foi ainda presidente do colégio de comissários desportivos desses campeonatos entre 2009 e 2010.

Carlos Barreto foi também director de prova do Grande Prémio Internacional de Kart de Macau, de 2004 a 2016, incluindo o 46.º Campeonato do Mundo de SKF da CIK-FIA (2009), o 49.º Campeonato Mundial de KF1 da CIK-FIA (2012) e os campeonatos da Ásia-Pacífico em KF3 da CIK-FIA, além de ter sido adjunto do director da corrida do Grande Prémio Internacional de Kart de Macau de 2017.