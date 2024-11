Centro UNESCO | Fotografias de Jorge Veiga Alves em exposição

Será apresentada amanhã a exposição digital “À Procura de Macau” de Jorge Veiga Alves, fotógrafo amador e autor desta mostra. O evento de apresentação decorre a partir das 15h no Centro UNESCO Macau, tratando-se de imagens feitas no período em que o autor viveu em Macau, nos anos de 1984 a 1994, e mais tarde de 2005 a 2016.

Jorge Veiga Alves, economista aposentado do Banco de Portugal, viveu em Macau entre 1986 e 1994, tendo sido requisitado para prestar serviços no antigo Instituto Emissor de Macau/Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM).

Entrou, no início da década de 70, no mundo da fotografia através do modo analógico, fez fotografia submarina e que foi totalmente conquistado pelo modo digital. Participou em exposições e apresentações audiovisuais de fotografia colectivas e individuais.

Assim, esta mostra abrange duas componentes, as fotografias analógicas dos anos 80 e princípios dos anos 90, e que foram depois digitalizadas e alvo de um processo de recuperação e tratamento, e depois as fotografias já feitas na era digital. A iniciativa tem o apoio da Fundação Macau.