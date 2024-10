Troca de dinheiro | Mais de 40 suspeitos entregues ao Interior

Uma operação policial conjunta culminou com a entrega às autoridades chinesas de 42 indivíduos suspeitos de pertencerem a uma rede de troca ilegal de dinheiro que operava em Macau. A operação envolveu uma centena de investigadores da PJ, e intervenções em hotéis no Cotai e Península. Foram ainda apreendidas somas em dinheiro e fichas de jogo

Na quarta-feira ao início da noite, Gongbei foi palco de grande aparato policial motivado pela entrega às autoridades chinesas de 42 suspeitos de troca ilegal de dinheiro detidos numa operação policial conjunta em Macau. De acordo com o jornal Ou Mun, os detidos são 29 homens e 13 mulheres, com idades compreendidas entre 27 e 63 anos, oriundos de Pequim e das províncias de Guangdong, Jiangxi, Jiangsu, Shandong, Jilin, Liaoning, Hebei, Heilongjiang e Anhui.

O subdirector da Polícia Judiciária Sou Sio Keong acrescentou entre os detidos se encontravam dois trabalhadores não-residentes suspeitos de prática de troca ilegal de dinheiro para suplementar os rendimentos.

Antes da entrega das mais de quatro dezenas de suspeitos às autoridades do Interior, Macau foi palco de uma operação policial de grande envergadura, com uma centena de inspectores da Polícia Judiciária (PJ) de Macau a serem destacados para vários hotéis na península e no Cotai, e dois apartamentos. As autoridades não indicaram se as operações de estenderam a áreas de jogo em casinos.

Na operação, conjunta com o Ministério da Segurança Pública, foram também apreendidos 3 milhões de dólares de Hong Kong, fichas de jogo no valor de 160 mil dólares de Hong Kong e 56 telemóveis.

Limpeza profunda

Esta operação surgiu cerca de dois meses depois de uma operação que culminou com a detenção de 252 pessoas suspeitas do mesmo crime. Recorde-se que a criminalização da troca de dinheiro para jogar não foi um assunto consensual e, mesmo na altura da aprovação na especialidade da proposta de lei, a parte da lei de combate aos crimes de jogo ilícito que diz respeito à troca cambial motivou algumas dúvidas de deputados. Ainda assim, a lei foi aprovada com os votos favoráveis de todo o hemiciclo em quase todos os artigos, e o câmbio ilícito passou a ser punido com pena de prisão até 5 anos. Quem for condenado por este crime pode ainda ficar interdito de entrar em Macau e em casinos durante entre dois e 10 anos.

Em declarações durante a cerimónia de entrega, o subdirector da PJ realçou a aprovação da lei providencia a base legal para combater o fenómeno criminal. Porém, se as autoridades de Macau tiverem indícios de que os suspeitos têm ligações a organizações criminosas nas China, podem simplesmente entregar os suspeitos à polícia do Interior, ressalvou Sou Sio Keong

A criminalização desta actividade veio também no seguimento de uma reunião, em Julho, entre as autoridades de Macau com representantes do Ministério da Segurança Pública, que consideram a troca ilegal de dinheiro em Macau uma das principais preocupações a nível da segurança do país. Aliás, estas operações policiais no Interior da China são referidas pelas próprias autoridades como “erradicação de formigas”.