Mar do Sul da China | Registadas marés 30cm mais altas

Especialistas chineses estão a investigar uma subida invulgar do nível do mar em várias zonas costeiras do nordeste e do sudeste da China, foi ontem noticiado. Esta subida verificou-se também no mar do Sul da China, em regiões como Hong Kong e Macau, em que as marés estavam 30 centímetros mais altas do que o normal, escreveu a Lusa citando o jornal South China Morning Post.

O fenómeno afectou sobretudo as províncias de Hebei e Liaoning, causando inundações e obrigando à mobilização de uma resposta de emergência, algo que surpreendeu as autoridades e a população local. Além disso, vídeos publicados nas redes sociais mostram estradas submersas em cidades do nordeste do país, como Dalian e Jinzhou.

O director do Gabinete de Previsão de Ondas de Maré do Centro Nacional de Previsão Ambiental Marinha, Fu Cifu, disse, citado pelo jornal, que uma subida tão súbita do nível da água, na ausência de vento e de ondas evidentes, “nunca tinha sido registada”, nem a nível nacional nem internacional.

O nível do mar em várias zonas da região manteve-se cerca de um metro acima do normal durante mais de 20 horas, ultrapassando os registos históricos em várias estações de medição de marés na província de Liaoning.

As autoridades disseram que, embora as águas tenham começado a baixar após várias horas, os efeitos da vaga fizeram-se sentir nas províncias mais a sul, como Jiangsu (leste) e Fujian (sudeste). A subida do nível do mar desencadeou uma resposta de emergência pelo Ministério dos Recursos Naturais da China, que mobilizou cinco equipas de peritos para inspeccionar as áreas afectadas.