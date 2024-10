DSPA | Inscrições para visitas em zonas ecológicas a partir de hoje

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) acolhe, a partir de hoje, inscrições para as habituais visitas e actividades nas Zonas Ecológicas do Cotai, os chamados mangais.

Nos dias 9 e 23 de Novembro decorre o “Dia Aberto ao Público”, com 120 vagas cada, realizando-se uma visita guiada de duas horas pelas Zonas Ecológicas I e II, a fim de observar aves e plantas. No dia 9 será também organizado um workshop, que decorre às 10h e 15h, intitulado “Actividade Educativa sobre a Natureza”, destinado a pais e crianças. Cada sessão terá 12 vagas.

O workshop dura 2h30 e terá um instrutor, que “irá transmitir conhecimentos no domínio da ecologia e orientar as crianças na confecção de sinos de vento feitos em moldes de gesso a partir de plantas recolhidas no local, e pintados depois à mão”.

Até Abril do próximo ano, e tendo em conta o decorrer da época das aves migratórias, será realizado todos os meses o passeio de “Observação de Pássaros nas Zonas Húmidas”. No mês que vem, o passeio decorre dia 23, às 9h30 e 14h30, com 50 vagas por passeio. Durante a visita de duas horas e meia, os participantes serão orientados por um instrutor para passearem na rota e entrarem nos postos de observação de pássaros, podendo contemplá-los através de telescópios fornecidos pela DSPA e ouvir a explicação por um profissional.