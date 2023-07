Crime | PJ e AMCM no combate à troca ilegal de dinheiro

Nos primeiros três meses deste ano, as autoridades policiais de Macau “interceptaram 3.655 indivíduos envolvidos em burlas de troca de dinheiro, o que correspondeu a um aumento de 78,4 por cento” em comparação com o mesmo período de 2022. Em resposta a uma interpelação de Ella Lei, a chefe do gabinete de Wong Sio Chak justificou o “aumento notável” com o “abrandamento da epidemia, ao levantamento das restrições nas fronteiras e à recuperação do sector do jogo”.

Cheong Ioc Ieng indicou à deputada dos Operários que “para prevenir e reprimir as actividades de troca ilegal de dinheiro o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), entre Janeiro e Abril de 2023, desencadeou 186 operações de combate nas zonas periféricas dos casinos”. Além disso, o CPSP aumentou os “grupos de rusgas” de quatro para seis.

Respondendo à sugestão de Ella Lei de reforço da cooperação interdepartamental para combater estes fenómenos criminais, Cheong Ioc Ieng afirmou que a Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) estabeleceram um mecanismo de cooperação integral para colaborar no “combate às entidades envolvidas simultaneamente em crimes e actividades financeiras ilegais”.

A representante governamental acrescentou que sempre que se verifique que alguém está envolvido na prática destas actividades, “a AMCM desencadeia a investigação e quando reunir provas suficientes é instaurado o processo contra a entidade que violou a lei, de modo a proteger a ordem do sistema financeiro de Macau”.

Além disso, o Governo vai reformular o Regime Jurídico do Sistema Financeiro, para aumentar as sanções aplicáveis aos responsáveis pela prática de actividades financeiras ilegais.

Ficar em demasia

No final de Maio, as autoridades policiais reuniram com a AMCM e acordaram no aumento dos custos operacionais para combater a troca ilegal de dinheiro ocorridas dentro e fora dos casinos e as influências nocivas para a segurança.

Ella Lei apontou também a relação entre a permanência ilegal no território e indivíduos ligados à troca de dinheiro, matéria para a qual também pediu um combate mais eficaz.

A representante do gabinete de Wong Sio Chak afirmou que as autoridades policiais, através de patrulhas rotineiras, operações de policiamento comunitário e colaboração com o sector hoteleiro “tem intensificado continuadamente o combate à entrada ilegal de pessoas e ao excesso de permanência na RAEM”. Cheong Ioc Ieng referiu que durante o primeiro trimestre do ano o CPSP deteve 18 indivíduos que entraram ilegalmente em Macau e detectou 4.713 em excesso de permanência.