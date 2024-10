Crime | Detido por burla de 50 mil dólares de Hong Kong

Um homem do Interior foi detido, depois de ter cometido uma burla no valor de 50 mil dólares de Hong Kong. O caso foi apresentado ontem pela Polícia Judiciária, e aconteceu a 12 de Outubro.

Após entrar em Macau, o homem do Interior foi a uma loja para trocar 50 mil dólares de Hong Kong por 46 mil renminbis. O funcionário concordou com a troca de dinheiro, e disponibilizou o número da conta para a qual os 46 mil renminbis deviam ser enviados, através de pagamentos electrónicos. No entanto, em vez de transferir o dinheiro, o homem limitou-se a manipular a imagem da plataforma de transferências, e mostrou um screenshot onde constava que a transacção tinha sido feita com sucesso. Como o trabalhador acreditou na imagem, e não confirmou a recepção do dinheiro, entregou os 50 mil dólares de Hong Kong ao cliente. Só mais tarde, quando viu o saldo da conta é que percebeu que tinha sido enganado.

A vítima apresentou queixa junto das autoridades, que identificaram o homem com recurso a videovigilância. A detenção foi feita na quarta-feira, na fronteira da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.