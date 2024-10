Aviação | CAM quer mais voos internacionais

A empresa gestora do aeroporto de Macau afirmou estar a “trabalhar activamente” com companhias aéreas para lançar mais voos para a Europa e Estados Unidos.

Num comunicado, a CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau disse que o objectivo é disponibilizar “um serviço de bilhete único através do despacho de bagagem”, para “atrair mais turistas internacionais”.

A empresa indicou ainda que está a planear lançar rotas aéreas para o Laos até ao final do ano e prometeu continuar a expandir o mercado de aviação do Sudeste Asiático e Nordeste da Ásia. Nos primeiros oito meses de 2024, Macau recebeu quase 23,4 milhões de turistas. No entanto, a esmagadora maioria veio da China ou de Hong Kong, enquanto a cidade recebeu 1,5 milhões de visitantes internacionais.