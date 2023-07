Aviação | Aeroporto de Macau com mais 23% de voos em Julho

Durante este mês, o Aeroporto de Macau pode vir a registar quase 4.500 voos, entre chegadas e partidas. O volume de movimentos pode representar uma subida em 23,1 por cento em termos mensais, e quase 66 por cento do nível verificado antes da pandemia

O presente mês de Julho poderá significar um aumento considerável de movimentos de aeronaves no Aeroporto Internacional de Macau. A Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), empresa que gera a infra-estrutura, prevê que ao longo deste mês Macau registe um movimento de cerca de 4.480 movimentos de aeronaves, entre chegadas e partidas, o que representa um aumento de 23,1 por cento face aos 3.638 movimentos registados no passado mês de Junho.

Segundo a notícia avançada pelo portal GGR Asia, a estimativa para este mês poderá atingir 65,8 por cento do nível verificado em Julho de 2019, antes da pandemia colocar um travão ao transporte aéreo, mês em que se registaram 6.809 movimentos. Aliás, em Agosto de 2019, o Aeroporto Internacional de Macau bateu o recorde mensal de voos, com um total de 7.016 partidas e chegadas, desde o início das suas operações em 1995.

Cerca de dois terços dos voos estimados para este mês dizem respeito a ligações a cidades do Interior da China e Taiwan, acrescenta a mesma fonte citando a CAM.

Ásia Maior

Além das ligações ao Interior da China e a Taiwan, o aeroporto de Macau tem também voos directos para Banguecoque e Chiang Mai, na Tailândia; Da Nang, Hanói e Cam Ranh no Vietname, Phnom Penh no Camboja; Manila, Cebu e Clark nas Filipinas; Seul e Busan, na Coreia do Sul; Tóquio e Osaka, no Japão, assim como Koror em Palau, Kota Kinabalu e Kuala Lumpur na Malásia e Singapura.

A lista de destinos a partir de Macau pode vir a aumentar nas próximas semanas. “A Tiger Air Taiwan voltou a operar voos entre Macau, Taipé, Taichung e Kaohsiung no início de Julho. No final deste mês, a Air Macau irá reactivar a ligação a Guiyang (província de Guizhou), enquanto a Jeju Air voltará a voar entre Macau e Seul e Air Busan entre Macau e Busan”, indicou a CAM.

A empresa que gere o aeroporto adiantou num comunicado no final da semana passada que serão anunciadas outras novidades para o mercado sul-coreano nos próximos meses, isto depois de ter participado em várias reuniões com companhias aéreas de baixo custo em eventos organizados em Seul pela Direcção dos Serviços de Turismo da RAEM.

Para já, sabe-se que a Jeju Air deverá disponibilizar dois voos semanais entre Jeju e Macau a partir de Agosto, enquanto a rota para Seul deverá ter um voo semanal em Setembro. As ligações a Jeju poderão contar com a operação de mais uma companhia low-cost, a Aero K Airlines, no final do ano.

As ligações à capital sul-coreana serão reforçadas pela Jin Air, que tem uma ligação diária entre Macau e Seul, que deverá passar a duas por dia no último trimestre deste ano.

Por outro lado, a CAM indica que a Nok Air e a Lion Air estão a planear lançar novas aéreas entre Macau e a Tailândia no final de Julho e início de Agosto.