SS | Alerta para subida de casos de infecções por Salmonella

O aumento do número de casos de infecções por Salmonella levou as autoridades de saúde a apelarem à população para ter cuidado ao consumir ovos crus ou mal cozinhados. Desde 19 de Agosto, registaram-se 86 casos de infecção no território

Face ao aumento recente do número de infecções por Salmonella, os Serviços de Saúde (SS) emitiram um comunicado a avisar a população para evitar o consumo de ovos ou produtos derivados de ovos crus ou malcozinhados. O alerta foi deixada ontem em língua portuguesa, depois de terem sido registados 86 casos de infecção entre 19 de Agosto e 4 de Outubro.

“Recentemente, o número de infecções por Salmonella registadas em Macau aumentou significativamente, pelo que se faz um apelo para que a população esteja atenta”, foi pedido. “Segundo os dados de doenças de declaração obrigatória em Macau, no período compreendido entre 19 de Agosto e 4 de Outubro, foram registados 86 casos de infecção por Salmonella, o que representa um aumento de mais do dobro em comparação com os 41 casos registados no período homólogo do ano passado”, foi alertado.

Ainda de acordo com os dados citados, contabilizou-se uma média de 12 casos por semana. “A maioria dos casos foram esporádicos, principalmente devido ao aumento de casos de gastroenterite causada por Salmonella”, foi completado.

Para estes números, contribuíram três ocorrências de gastroenterite colectiva de origem alimentar, entre 19 de Agosto e 4 de Outubro, que resultaram na infecção de 22 pessoas.

Agente identificado

Os SS explicaram ainda o aviso contra o consumo de ovos crus ou mal cozidos pelo facto de os agentes causadores das infecções serem “essencialmente Salmonella enteritidis”, que é tida como “causada principalmente pelo consumo de ovos/produtos derivados de ovos contaminados, crus ou mal cozidos”.

De acordo com a autoridade de saúde, as infecções por Salmonella podem ocorrer durante todo o ano, mas a maioria dos casos ocorre entre Julho e Outubro, devido às temperaturas mais altas.

As vias de transmissão incluem ingerir comida ou água contaminada por fezes de animais ou humanos, tais como, ovos ou produtos derivados de ovos crus ou mal cozinhados, leite ou produtos lácteos e carne ou produtos à base de carne.

O período de incubação da infecção por Salmonella é de 6 a 72 horas, sendo que o período infeccioso é geralmente de vários dias a várias semanas, embora também possa durar meses, nos casos mais raros. Os sintomas manifestam-se através por gastroenterite aguda, incluindo náuseas, vómitos, diarreia, febre e cólicas abdominais e outros sintomas.