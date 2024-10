BO | Macau e Díli já são cidades geminadas

Foi ontem publicado em Boletim Oficial (BO) o memorando de entendimento para a geminação das cidades de Macau e Díli, em Timor-Leste, assinado no passado dia 26 de Setembro entre Ho Iat Seng, Chefe do Executivo da RAEM, e Tomás do Rosário Cabral, ministro da Administração Estatal.

Pretende-se, com este acordo, reforçar o entendimento mútuo e a amizade entre as populações das duas cidades, bem como promover “o desenvolvimento de projectos de intercâmbio de vida social entre as duas cidades, nomeadamente, nas áreas económicas e sociais, estudantis e juvenis”.

O acordo, que tem a duração de cinco anos, visa também promover “o desenvolvimento de projectos de intercâmbio entre as diversas organizações sociais de ambas as cidades”, bem como o “contacto e a cooperação entre os organismos oficiais, bem como do turismo em ambas as cidades, através da organização de visitas, trocas comerciais de produtos locais, participação em exposições e celebração de festividades, entre outros”. A ideia é “consolidar a construção e desenvolvimento de ambas as cidades”, pode ler-se no memorando.