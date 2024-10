FSS | Ano de 2023 fechado com saldo positivo de 6,4 mil milhões

O Fundo de Segurança Social registou um saldo positivo de 6,4 mil milhões de patacas no ano passado, de acordo com os dados publicados no relatório anual da instituição. O resultado contrasta com as perdas de 11,1 mil milhões de patacas declaradas em 2022.

“No que diz respeito às receitas, registou-se um aumento global de cerca de 9,98 mil milhões de patacas em relação ao ano 2022, o que se deveu principalmente à redução do impacto da infecção pelo novo tipo de coronavírus a nível mundial, à recuperação ordenada das actividades sociais e económicas de Macau e ao ritmo acelerado da sua recuperação”, pode ler-se no relatório da instituição.

Os resultados positivos foram impulsionados com a aplicação dos fundos em investimentos que conduziram a uma receita extra de 7,4 mil milhões de patacas, dos quais 5,4 mil milhões foram resultado de investimentos e 2,0 mil milhões de patacas derivaram dos rendimentos de juros e dividendos.

Em comparação, ao longo de 2022 os investimentos foram responsáveis por uma perda de praticamente 7,1 mil milhões de patacas, que acabou por se reflectir nas contas finais, com as perdas de 11,1 mil milhões de patacas.

No final de 2023, estavam inscritos no regime da segurança social 512.956 beneficiários. Entre estes, o número total de beneficiários das pensões foi de 158.519, aumentando mais 10.461 pessoas ou 7,1 por cento em comparação com o ano 2022, em que havia 147.054 beneficiários da pensão para idosos, ou seja, 92,8 por cento da totalidade e 11.465 beneficiários da pensão de invalidez, ou seja, 7,2 por cento.