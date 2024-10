Relatório | Uso transfronteiriço do renminbi sobe mais de 20%

O renminbi (RMB) tem sido usado com mais frequência no comércio transfronteiriço nos primeiros oito meses deste ano, face à crescente presença da moeda chinesa no mercado global, segundo um relatório do banco central.

O relatório 2024 do Banco Popular da China sobre a internalização do RMB informou que os pagamentos e recebimentos transfronteiriços em RMB aumentaram 21,1 por cento em termos anuais, atingindo 41,6 biliões de yuans (US$ 5,94 biliões) no período de Janeiro a Agosto, indica o Diário do Povo.

De acordo com o relatório, nos primeiros oito meses, os pagamentos e recebimentos transfronteiriços em RMB no comércio de mercadorias representaram 26,5 por cento do total de liquidações em moedas local e estrangeiras no mesmo período, em comparação com 24,8 por cento, em 2023.

Para o comércio de serviços, o uso transfronteiriço do RMB aumentou anualmente 22,3 por cento, para 1,2 bilião de yuans, representando 31,8 por cento do total.

O relatório também observou melhorias na função do RMB em termos de investimento e financiamento. Até o final de Agosto, os investidores estrangeiros detinham cerca de 4,6 biliões de yuans em títulos chineses, representando 2,7 por cento do total de títulos nacionais em custódia.

A liquidação transfronteiriça em RMB para as principais commodities totalizou 1,5 biliões de yuans no período de oito meses, um aumento anual de 22,7 por cento, acrescenta a publicação.

Para a próxima etapa, o banco central afirmou que melhorará os arranjos institucionais fundamentais para o uso transfronteiriço do RMB, abrirá ainda mais o mercado financeiro, fortalecerá as infraestruturas financeiras e aumentará a regulamentação sobre os negócios transfronteiriços de RMB.