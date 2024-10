RPC 75 anos | Biden envia mensagem de felicitações a Xi

O Presidente dos EUA, Joe Biden, enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente chinês, Xi Jinping, por ocasião do 75.º aniversário da fundação da República Popular da China (RPC), disse no sábado um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Líderes de muitos países e partidos políticos e chefes de organizações internacionais enviaram recentemente mensagens ou cartas de felicitações ao presidente Xi, também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China, pelo 75.º aniversário da fundação da RPC, indica a Xinhua. O porta-voz confirmou que o Presidente Biden estava entre os líderes que felicitaram a China.

Na mensagem, o Presidente Biden observou que “em nome do povo dos Estados Unidos, envio as nossas felicitações a si e ao povo da República Popular da China ao comemorar o 75.º aniversário de sua fundação. O povo norte-americano e eu transmitimos nossos melhores votos ao povo da República Popular da China”, de acordo com o porta-voz.