Ensino | Criada associação de estudantes de Macau no Porto

Uma associação que quer unir os estudantes de Macau no Porto para promover o “espírito do patriotismo” e o “amor por Macau”. É este um dos objectivos da recém-criada Associação dos Estudantes de Macau no Porto, de acordo com os estatutos que foram publicados ontem no Boletim Oficial.

A associação é aberta aos “residentes de Macau” que estudaram, fizeram intercâmbios, formações, estágios ou se licenciaram em instituições de ensino superior da cidade portuguesa. A sede da associação fica localizada no Edifício Garden Federation, na Rua de Ferreira do Amaral, junto ao Jardim Vasco da Gama.

Além disso, a associação espera reunir os estudantes para promover um maior intercâmbio ao nível dos residentes que frequentam instituições de ensino superior.