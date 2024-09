Restauração | Negócios com queda anual de 13,3% em Julho

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que o volume de negócios dos restaurantes em Julho aumentou 7,4 por cento em relação ao mês anterior, com destaque para “os estabelecimentos de comidas e lojas de sopas de fitas e canja e restaurantes chineses”, com aumentos de 7,8 e 7,3 por cento, respectivamente.

Porém, em termos anuais, o sector da restauração teve um menor volume de negócios em 13,3 por cento, face a Julho de 2023.

Segundo a DSEC, “o volume de negócios dos proprietários entrevistados de todos os tipos de restauração desceu em termos anuais, salientando-se que o volume de negócios dos restaurantes chineses, o dos restaurantes japoneses e coreanos, assim como o dos restaurantes ocidentais caíram 18,3, 17 e 14,2 por cento, respectivamente”.

No que diz respeito ao comércio a retalho, a subida mensal foi menor, de 5,4 por cento, com o maior aumento a registar-se no sector automóvel, entre Julho e Junho, de 38,4 por cento. Em termos anuais, ou seja, face a Julho do ano passado, o sector do retalho registou uma quebra no volume de negócios de 26,4 por cento, com destaque para a quebra de 39,1 por cento na venda de relógios e jóias. Porém, em termos anuais, o volume de negócio do sector automóvel subiu 80,8 por cento.