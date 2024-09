Coloane | Festivais “Hush!” e “Bem-Estar Ioga” regressam em Novembro

Nos dias 9 e 10 de Novembro regressam à praia de Hac-Sá o festival “Hush!”, que promete uma “maratona de música” com concertos gratuitos, e o “Festival do Bem-Estar Ioga”, com actividades ligadas à saúde e bem-estar, com entrada paga. O cartaz do “Hush!” deste ano tem cerca de 60 bandas e músicos

Está de regresso mais uma edição do “Hush! Concertos na Praia”, que decorre nos dias 9 e 10 de Novembro na praia de Hac-Sá, em Coloane, e que mais uma vez se associa a outro evento, com entrada paga, que é o “Festival do Bem-Estar Ioga”. Tal como o nome indica, esta iniciativa paralela pretende trazer actividades ligadas ao bem-estar, com o foco na prática do Ioga e Fitness, sendo convidados professores e especialistas nesta área.

Ambos os eventos são organizados pelo Instituto Cultural (IC) em parceria com o Instituto para os Assuntos Municipais, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e a Direcção dos Serviços de Turismo, além do apoio da MGM.

Segundo um comunicado divulgado pelo IC, o festival, que assume ser um “Festival de Música, Bem-estar e Fitness à beira-mar” tem como lema “Abraçar o litoral sem fim”, prometendo apresentar “experiências de lazer com um programa diversificado de música, recreações e desportos marítimos e terrestres, iluminando a maior linha costeira de Macau”.

Promete-se ainda “uma festa de música e desportos urbanos com uma maratona de música pop junto à costa e múltiplas zonas dedicadas ao desporto ao ar livre”, sendo que o evento é ainda complementado com o “Hush Kids! Ioga Paraíso para Pais e Filhos”, integrando-se música infantil e sessões de ioga. Haverá ainda o habitual espaço com tendas que apresentam diversos produtos artísticos e criativos, bem como uma zona de comida e bebida.

Ioga e música a rodos

Em palco estarão 60 bandas, músicos e demais artistas locais, bem como de outras regiões, como tem sido habitual no “Hush!”. O cartaz ainda não está fechado, mas entre os primeiros músicos anunciados, contam-se o guitarrista canadiano Jay Leonard J, que subirá ao palco com o músico local Jun Kung e o produtor de música electrónica japonês DJ KRUSH, que irá co-produzir uma festa de música electrónica juntamente com músicos de Macau.

Destaque também para a banda NeonGarden, que se juntará a uma banda local para um concerto. Os NeonGarden são uma banda de rock formada recentemente na China, sendo conhecida pelos êxitos “Silent Beach”, “Answers for the Future” e “Goodbye Wilson”. São uma das bandas mais populares da China continental.

Foi ainda convidada a cantora e compositora taiwanesa “9m88”, nascida na década de 1990 em Taipei. Desde a sua estreia em 2016, lançou três álbuns, um EP de jazz e vários singles a solo e em coro, numa variedade de estilos que abrangem R&B, Neo-Soul, Jazz, Hip-Hop e Pop. É uma das poucas artistas independentes que já trabalhou nos domínios do teatro, da apresentação de podcasts, da moda e das artes visuais.

Ensinar a vida saudável

Do lado do “Festival do Bem-Estar Ioga 2024” espera-se um palco inteiramente dedicado a estas actividades, bem como uma zona para a prática de ioga junto à praia e ainda uma “zona dinâmica”. Mais de 30 instrutores de Fitness e Ioga de toda a Ásia darão aulas e orientações de treino com diversas modalidades, onde se inclui também dança. A ideia é que “os participantes explorem as infinitas possibilidades do seu corpo, mente e alma”.

Estão confirmadas as presenças de Coffee Lam, instrutora de Ioga de Hong Kong; Emi Wong, influencer desportiva; J-Lin, mestre de zumba de Taiwan; JYAN, instrutora de Ioga de Singapura e ainda Gun Gun, instrutor de dança oriundo da Tailândia. Os instrutores convidados vão conduzir “vários cursos de alto nível num palco instalado na praia”.

O “Hush!” vai sair, porém, de Hac-Sá, a fim de chamar a atenção dos moradores de outras zonas da cidade. Nos dias 2 e 8 de Novembro, ou seja, antes do festival, irá decorrer na zona da Barra, junto à Doca D. Carlos I, concertos do “Cruzeiro Musical”, uma festa com música electrónica, workshops de Ioga ao ar livre e ainda outros workshops musicais.

Inclui-se ainda uma sessão de intercâmbio no dia 11 de Novembro com a presença de vários convidados, tal como fundadores de festivais de música pop, músicos e críticos musicais de diferentes regiões.

O cartaz não está ainda fechado e, segundo o IC, mais detalhes serão dados nas próximas semanas. Os bilhetes já estão à venda e custam entre 60 a 360 patacas, mas apenas para o “Festival do Bem-Estar Ioga”.