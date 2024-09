Cinema | Extensão do DocLisboa começa na próxima semana

O DocLisboa – Extensão a Macau começa na próxima terça-feira. O cartaz inclui cinco curtas-metragens locais e a presença de alguns realizadores que vão partilhar com o público ideias e experiências. O festival termina a 28 de Setembro e todas as sessões têm entrada livre

Macau volta a receber, como é habitual, o festival DocLisboa – Extensão a Macau, que está marcado para a próxima semana entre os dias 24 e 28 de Setembro com exibições no auditório Dr. Stanley Ho, no Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Segundo um comunicado divulgado pelo Instituto Português do Oriente (IPOR), serão exibidas nove obras de realizadores portugueses e estrangeiros apresentadas no âmbito do XXI Festival Internacional de Cinema DocLisboa, bem como cinco produções de realizadores locais.

A sessão inaugural, marcada para a próxima terça-feira às 18h30 no auditório do consulado-geral, contará com a presença de alguns realizadores dos filmes do dia. Serão apresentadas no primeiro dia cinco curtas-metragens com realização local, nomeadamente “Those Who Paved the Way” de Bryan Garcia, “The Lost Eden of Birds” de Sou Teng Chan, “Light on, Light off” de Weng Ian Lei, “Flores para a Minha Mãe” de Vitória Santos e “I am here” de Elsie, Zhang Xiwen e Mike, Xu Haonan. De referir que alguns destes filmes já foram premiados no Festival Internacional de Curtas de Macau.

No caso de “Flores para a Minha Mãe”, de Vitória Santos, a curta-metragem foi distinguida em 2021 com o prémio “Identidade Cultural de Macau” no Festival Internacional de Curtas de Macau. O filme centra-se na comunidade de empregadas domésticas de Macau, que é “muitas vezes esquecida”, refere-se na sinopse.

“A minha experiência de ter crescido com uma ajudante inspirou-me a dar a conhecer os trabalhadores domésticos migrantes e a sua contribuição para um lar. Este documentário relata diversas histórias a partir da perspectiva de três empregadas domésticas diferentes. Cada uma partilhou as suas experiências de trabalho e a sua dedicação para proporcionar um futuro de esperança àua família”, revela a autora, numa descrição do filme.

Com uma distinção atribuída no ano passado, “Those Who Paved the Way”, de Bryan Gragas Garcia, ganhou o “Prémio Escolha da Audiência”. A obra foca-se nos “indivíduos em Macau que estão a tentar ou tiveram impacto na cultura de rua”. São pessoas que lutam “para ultrapassar os limites da cultura, apesar de viverem numa cidade rica”, refere a sinopse.

Entre curtas e longas

No dia 28, o último dia da extensão local do festival, irão exibir-se as curtas “By Division and Differentiation”, de Carolina Grilo Santos e “Memories of a Perfect Day”, de Davina-Maria El Khoury. O público poderá também ver a longa-metragem “As Melusinas àargem do Rio”, de Melanie Pereira, que venceu vários prémios na última edição do DocLisboa, nomeadamente o prémio HBO Max para “Melhor Filme da Competição Portuguesa”; o prémio Fernando Lopes – Midas Filmes e Doclisboa para “Melhor Primeiro Filme Português”; e ainda o prémio Escolas ETIC para “Melhor Filme da Competição Portuguesa”.

Melanie Pereira estará presente em Macau para falar com o público, participar em masterclasses com alunos do ensino superior dos cursos de Comunicação e Média, assim como marcar presença em encontros com alunos da Escola Portuguesa de Macau e de outras escolas luso-chinesas.

A extensão a Macau do DocLisboa é uma iniciativa do IPOR que tem contado, desde a primeira edição, com o apoio do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong e do Instituto Cultural da RAEM, presentemente através do Fundo de Desenvolvimento da Cultura. Destaque também para a colaboração de outras entidades como a Creative Macau.

A extensão a Macau do DocLisboa pretende “proporcionar ao público um conhecimento dinâmico sobre as propostas e as linguagens mais recentes que marcam o cinema documental contemporâneo, em Portugal e em Macau, colocando em diálogo expressões artísticas oriundas destes dois contextos”, refere-se em comunicado. Todos os filmes e sessões com realizadores têm entrada livre, começando às 18h30, com excepção de dia 28 de Setembro que terá início à 17h, no auditório Dr. Stanley Ho, no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.