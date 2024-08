Vietname | Ministro da Defesa pede mais colaboração e exercícios conjuntos

A visita do Presidente vietnamita, To Lam, à China terminou ontem. Para trás, ficou a promessa de intensificar a colaboração dos dois países em exercícios militares que contribuam para assegurar a paz regional

O ministro da Defesa chinês, Dong Jun, pediu ontem, em Pequim, ao homólogo vietnamita, Phan Van Giang, que “impulsione a cooperação internacional e os exercícios conjuntos” entre os dois países vizinhos.

A reunião coincidiu com o fim da visita do Presidente vietnamita, To Lam, à China, a primeira deslocação oficial a um país estrangeiro desde que foi eleito este mês secretário-geral do Partido Comunista do Vietname, o cargo mais poderoso do seu país.

Nesta reunião entre os ministros da Defesa, o ministro chinês sublinhou a “necessidade” de as duas forças armadas “intensificarem os seus esforços para melhorar a qualidade e a eficácia da cooperação”.

“Temos de trabalhar para manter a dinâmica da cooperação em vários domínios, incluindo a formação de pessoal, exercícios conjuntos e colaboração internacional. Mas também temos de alargar as áreas de cooperação para obter resultados mais práticos”, afirmou Dong, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa chinês.

Phan Van Giang afirmou que a parte vietnamita continuará a “reforçar a cooperação com os militares chineses em visitas mútuas e intercâmbios fronteiriços amigáveis” e a “elevar os laços bilaterais para um novo nível”.

Amizade prioritária

Em Agosto deste ano, a polícia dos dois países realizou um treino conjunto anti-terrorismo no sul da China e, no final do ano passado, uma delegação vietnamita participou nos exercícios chineses “Paz e Amizade 2023”, realizados na cidade de Zhanjiang, no sul do país.

A reunião foi realizada na sequência dos recentes atritos entre a China e as Filipinas sobre águas disputadas no Mar do Sul da China, uma área onde Pequim e Hanói também estão em desacordo.

No entanto, o líder vietnamita To Lam afirmou, durante o seu encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping, na segunda-feira, que está “mais do que disposto a continuar a tradição de amizade” com Pequim para “aprofundar e melhorar a parceria estratégica global” entre os dois países.

China e Vietname partilham uma fronteira de quase 1.300 quilómetros e fortes laços económicos, com o comércio bilateral a atingir 175,6 mil milhões de dólares, em 2022.

A neutralidade diplomática do Vietname, que visa maximizar os seus próprios interesses, atingiu novos patamares, tendo recebido em menos de um ano o Presidente russo, Vladimir Putin, o Presidente norte-americano, Joe Biden, e Xi Jinping.