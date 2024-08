Ponte 16 | Investidor com perdas de até 50 milhões no primeiro semestre

O Success Universe Group Ltd, um dos investidores no hotel e casino Ponte 16 deverá apresentar perdas na primeira metade deste ano entre 30 milhões e 50 milhões de dólares de Hong Kong (HKD) devido a perdas no exterior em títulos de participação em capital e activos de investimento.

Numa nota enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong, e citada pelo portal GGR Asia, o grupo empresarial referiu que as perdas esperadas também se devem à “depreciação/imparidade nas propriedades do grupo e dos terrenos e edifícios arrendados”. A empresa sublinhou ainda que estas perdas de justo valor “não afectam os fluxos de tesouraria”,

Na primeira metade do ano passado, o grupo registou lucros de 153,8 milhões de HKD, enquanto no fim de 2023 os lucros chegaram a 169,3 milhões de HKD, valor que contrastou com perdas de 287,1 milhões de HKD em 2022.

O Success Universe adiantou ainda que espera apresentar os resultados do primeiro semestre, sem auditoria, no final deste mês. Recorde-se que o grupo empresarial se prepara para avançar com a expansão da Ponte 16, num investimento entre 500 e 600 milhões de HKD.