Salários na construção civil caem 3,1 por cento

No espaço de um ano, o salário médio dos trabalhadores residentes da construção civil sofreu uma redução de 3,1 por cento, de acordo com os dados publicados ontem pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No segundo trimestre de 2023, o salário médio diário dos residentes na construção civil era de 995 patacas, no entanto, no segundo trimestre do corrente ano baixou para 964 patacas por dia. É uma redução de 3,1 por cento ou de 31 patacas no espaço de um ano.

Quando a comparação é feita com os três primeiros meses deste ano, o salário médio dos residentes na construção registou uma quebra de 0,5 por cento.

Em relação aos trabalhadores não residentes, o salário médio passou a ser de 681 patacas por dia, de acordo com o número mais recente, no entanto, há um ano cifrava-se nas 696 patacas por dia. É uma diferença de 2,2 por cento, ou 15 patacas.

No comunicado emitido ontem, a DSEC indicou que o ordenado médio no segundo trimestre, considerando todos os trabalhadores do sector, teve uma redução de 1,2 por cento face ao primeiro trimestre, para uma média de 750 patacas por dia.

Materiais com variações

Quanto aos materiais de construção, no segundo trimestre de 2024 o preço médio do varão de aço com estrias de secção redonda teve uma redução de 0,7 por cento em termos trimestrais, para 5.468 patacas por tonelada. Quanto ao betão pronto, houve uma subida ligeira do preço para 1.086 patacas por metro cúbico.

Ainda no segundo trimestre o índice de preços dos materiais de construção dos edifícios de habitação (124,1) aumentou 0,4 por cento, o que significa que os materiais para construir casas ficaram mais caros.

Para este aumento, contribuíram os preços dos cabos eléctricos, areia e pedra britada, cujos índices registaram subidas de 9,8 por cento, 4,6 por cento e 1,3 por cento, respectivamente.