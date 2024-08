Fotografia | “Somos!” vai reavaliar imagens de concurso

A Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa vai avaliar novamente as fotografias submetidas ao concurso “Somos Imagens da Lusofonia 2023/24: Em cada rosto, um legado colectivo”, devido a um erro informático que “permitiu a pré-selecção, e consequente admissão a concurso, de fotografias que não cumpriam a totalidade dos requisitos estipulados no regulamento desta quinta edição”, é revelado em comunicado.

A associação acrescenta, assim, que será feita “uma rigorosa reavaliação de todos os resultados inicialmente divulgados”, sendo “verificada manualmente a data de cada uma das imagens para aferir as que respeitam na íntegra o regulamento do concurso”, pelo que “as fotografias que não cumpram as regras estabelecidas terão de ser excluídas”.

Recorde-se que uma das regras era a submissão de imagens captadas entre 1 de Janeiro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023 em países e regiões como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Goa, Damão e Diu.

Os resultados serão anunciados “oportunamente”. A “Somos!” afirma “reservar-se ao direito de reavaliar os critérios e condições de admissão em cada uma das suas edições, os quais ficarão inequivocamente expostos no regulamento e que deverão ser estritamente cumpridos, sob pena de as imagens não serem admitidas a concurso”.