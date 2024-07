Inflação | Preços voltaram a subir em Junho

O índice de preços no consumidor (IPC) em Macau subiu 0,64 por cento em Junho, em termos anuais, foi anunciado na sexta-feira.

Este foi o quatro mês consecutivo em que se registou “um abrandamento do acréscimo” do IPC, indicou a Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em comunicado.

Os preços da educação, dos produtos e serviços diversos e da saúde registaram as maiores subidas, 5,06, 2,53 e 2,41 por cento, respectivamente, em termos anuais, de acordo com a mesma nota.

Também os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+0,99 por cento), a habitação (+0,59 por cento) e combustíveis (+0,59 por cento) aumentaram face ao mesmo mês do ano passado, em virtude do “acréscimo dos preços: das refeições adquiridas fora de casa, do gás de petróleo liquefeito e da electricidade, bem como ao aumento das rendas de casa”, acrescentou.

Já o índice de preços da secção dos transportes, (-3,6 por cento), e o da recreação e cultura, (-0,65 por cento), baixou em termos anuais, referiu a DSEC. Em Junho, o IPC “desceu ligeiramente” 0,01 por cento, face a Maio deste ano, mas o IPC geral médio relativo ao primeiro semestre deste ano aumentou 0,98 por cento, relativamente a igual período do ano passado.