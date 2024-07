Desemprego | Taxa cai para 1,7 por cento igualando 2019

A taxa de desemprego do segundo trimestre deste ano baixou para 1,7 por cento, o registo do mesmo período em 2019, antes da pandemia afectar a economia mundial. A taxa de desemprego dos residentes baixou para 2,3 por cento. Em quatro anos, a média salarial subiu 1.600 patacas, mas desceu face ao trimestre anterior

No segundo trimestre deste ano, as taxas de desemprego global (1,7 por cento) e dos residentes (2,3 por cento) desceram 0,4 pontos percentuais, face ao trimestre anterior e recuperaram para os níveis das taxas do segundo trimestre de 2019, revelou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) num comunicado divulgado na sexta-feira.

Em termos anuais, a diferença foi ainda maior, com o desemprego global a cair 0,9 por cento, e o desemprego de residentes a registar uma diminuição anual de 1 por cento. Importa destacar que a taxa de desemprego se encontra em queda nos últimos seis trimestres consecutivos. A taxa de subemprego manteve-se em 1,5 por cento.

No trimestre em análise, a DSEC revela que o rendimento mensal da população empregada foi de 17.900 patacas, enquanto o salário médio dos residentes se fixou em 20 mil patacas, valores que representam decréscimos de 100 e 500 patacas, respectivamente, face aos primeiros três meses de 2024. A DSEC explica a descida dos salários médios com o facto de “alguns ramos de actividade económica terem atribuído o 13.º mês de salário e as participações nos lucros no primeiro trimestre de 2024, o que resultou numa base de comparação mais elevada”.

Motores do trabalho

As estatísticas indicam também que o número de empregados (376.400) e o número de residentes empregados (287.000) cresceram 5.300 e 3.000 pessoas, respectivamente, em comparação com o trimestre precedente, em virtude do estímulo dado pelos ramos de actividade económica não jogo. Neste aspecto, os ramos da hotelaria, restauração e similares (um universo de 51 mil pessoas), acrescentaram 1.600 profissionais à população empregada, enquanto o comércio por grosso e a retalho contratou mais 1.400 pessoas totalizando uma força de trabalho de cerca de 46.600 pessoas.

No pólo inverso, os sectores das “actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas (30.100) e o de empregados do ramo das lotarias e outros jogos de aposta (70.300) baixaram 1.600 e 1.100 pessoas, respectivamente.

Em relação aos desempregados à procura de trabalho, a maioria era proveniente do sector lotarias e outros jogos de aposta e do ramo do comércio a retalho. Além destes, as pessoas à procura do primeiro emprego representaram 8 por cento do total de desempregados, aumentando 1,8 pontos percentuais, face ao trimestre anterior.