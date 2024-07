Hotel Estoril | Deputado acusa Governo de mentir

O deputado Ron Lam U Tou acusa o Governo de mentir aos jornalistas e à população na sequência do caso de queda de azulejos durante a demolição do antigo edifício do Hotel Estoril, que dará lugar à nova Biblioteca Central.

Em interpelação escrita, o deputado refere que a mensagem divulgada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública indica apenas a queda de objectos, sem feridos ou artigos danificados. Porém, um vídeo divulgado nas redes sociais revela a queda de uma parte da parede com o andaime.

Mais tarde, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) declarou, num comunicado, que se tratou da queda de azulejos. Ron Lam criticou a declaração da DSOP por não corresponder à verdade, esperando que o Governo melhore o sistema de comunicação com o público no futuro.

O deputado disse estar preocupado com a segurança dos peões no local apesar de o estaleiro junto ao antigo Hotel Estoril estar vedado, questionando se a demolição está dentro dos regulamentos legais pois, se estivesse, não deveria ter ocorrido a queda de azulejos.

Nessa situação, deve ser pedida a responsabilidade à empresa adjudicatária da obra. O deputado lembrou que a obra de demolição não foi adjudicada por concurso público dada a complicação do processo, segundo explicou o secretário Raimundo do Rosário. Porém, um mês depois do lançamento da obra, ocorreu o incidente.