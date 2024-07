Informática | Si Ka Lon quer que Macau use mais software chinês

Si Ka Lon defende que o Governo e as empresas de Macau devem utilizar cada vez mais programas informáticos desenvolvidos no Interior da China ou localmente, por motivos de segurança informática. A posição foi tomada pelo deputado de Fujian em resposta à falha informática causada pela actualização do programa CrowdStrike, que afectou o sistema operativo Windows.

Numa interpelação escrita, o deputado espera que o Governo faça um balanço sobre a utilização de programas informáticos desenvolvidos na China, e pede os planos do Governo para garantir que o software chinês é sempre preferido face aos programas informáticos de outros países. Na perspectiva de Si Ka Lon, o incidente mostrou que o software chinês é mais seguro, e também que é cada vez mais importante adoptar aplicações “desenvolvidas de forma independente” para evitar problemas de segurança e proteger os dados dos utilizadores.

Si Ka Lon pediu ainda ao Governo que apresente um projecto para adoptar medidas de segurança informática, com objectivos a curto, médio e longo prazo. De acordo com o legislador, este plano de segurança deve ser elaborado tendo em conta das tendências informáticas mais recentes.