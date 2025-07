Economia | Crescimento de 5,2 % no segundo trimestre apesar de tensão comercial com EUA

A economia chinesa cresceu 5,2 por cento, no segundo trimestre do ano, em termos homólogos, de acordo com dados oficiais divulgados ontem, num contexto de escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

Face ao trimestre anterior, a segunda maior economia do mundo expandiu-se 1,1por cento, segundo dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE).

No acumulado do primeiro semestre, o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,3por cento, em termos homólogos.

Um dos principais motores do crescimento foram as exportações. Na segunda-feira, as autoridades chinesas anunciaram que as vendas ao exterior aumentaram 5,8 por cento, em Junho, face ao mesmo mês do ano anterior, acelerando face aos 4,8 por cento registados em Maio.

O alívio temporário das tarifas punitivas sobre os produtos chineses nos EUA, no âmbito da retoma das negociações comerciais entre os dois países, levou a um aumento repentino das encomendas por parte de empresas e consumidores.

As empresas chinesas têm também procurado diversificar os destinos das exportações e reforçar a produção noutros países, como forma de mitigar o impacto das tarifas impostas por Washington.

“De um modo geral, com a aplicação de políticas macroeconómicas mais proativas e eficazes, a economia nacional manteve um crescimento estável, com boa dinâmica, demonstrando resiliência e vitalidade”, lê-se no relatório do GNE.

Apesar do crescimento, os dados mostram sinais de fragilidade na procura interna: os preços no consumidor caíram 0,1 por cento, no primeiro semestre de 2025, o que evidencia os persistentes riscos deflacionários no país.

Os líderes chineses fixaram uma meta de crescimento de 5 por cento para este ano, em linha com a expansão registada em 2024.