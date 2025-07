Novos empréstimos para actividades imobiliárias afundam 80,2%

Em Maio, os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias afundaram 80,2 por cento para 573,6 milhões de patacas, em comparação com Maio de 2024. Os dados foram revelados ontem pela Autoridades Monetária de Macau, com “Estatísticas relativas aos empréstimos hipotecários – Maio de 2025”.

Em Maio do ano passado, o valor dos novos empréstimos para actividades imobiliárias foi de 2.890 milhões de patacas.

Quando a comparação é feita entre Maio e Abril deste ano, os novos empréstimos para actividades imobiliárias mostram uma redução 62,1 por cento.

Em relação aos empréstimos para habitação, de acordo com os dados da AMCM, em Maio os novos empréstimos aprovados pelos bancos de Macau apresentaram um aumento de 7,2 por cento, face a Abril, para 946,5 milhões de patacas. No entanto, quando a comparação é feita com o período homólogo também houve uma redução, neste caso de 7,2 por cento, dado que nesse período os novos empréstimos hipotecários para habitação aprovados pelos bancos atingiram 1.020 milhões de patacas.

Dívidas a subir

Ao mesmo tempo, o rácio das dívidas não pagas dos novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias atingiu os 5,4 por cento, o que representou um aumento de 0,8 pontos percentuais face ao período homólogo. Os dados foram divulgados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Quando o rácio das dívidas não pagas dos novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias é comparado com Abril deste ano, o número apresentou uma redução de 0,1 pontos percentuais.

Em relação aos novos empréstimos hipotecários para habitação, o rácio das dívidas não pagas foi de 3,6 por cento, o que constituiu um aumento de 0,1 pontos percentuais face ao período homólogo. Em comparação com Abril deste ano, o rácio das dívidas não pagas não apresentou alterações.

No final de Maio, o saldo bruto dos empréstimos hipotecários para habitação atingiu 213,58 mil milhões de patacas, uma redução de 0,4 por cento face a Abril e 5,4 por cento face a Maio do ano passado.

O saldo bruto dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias fixou-se em 146,64 mil milhões de patacas, uma diminuição de 1,0 por cento face a Abril e de 5,9 por cento em comparação com Maio do ano passado.