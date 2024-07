IAM | Alerta de água potencialmente perigosa emitido só em chinês

Apesar de ter detectado que a água da marca Ieong Iat Tat, produzida localmente, não cumpria os padrões mínimos de segurança, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) nunca comunicou o facto em português nem em inglês.

A água que poderia constituir um perigo para a saúde foi retirada do mercado, as autoridades terão tomado os procedimentos adequados para estas situações, mas sem qualquer aviso para as comunidades que não dominam a língua chinesa.

O caso da água contaminada com a bactéria “pseudomonas aeruginosa” foi detectado no dia 9 de Maio. O único comunicado foi emitido em chinês, onde consta que os produtos foram retirados do mercado e a produção da água foi suspensa. Tanto no portal do Gabinete de Comunicação Social, como do próprio IAM, não é possível encontrar a tradução do comunicado no dia em que foi emitido em chinês, nem nos posteriores.

A falta de tradução é um procedimento diferente do adoptado para outras situações, como a classificação de árvores, ou o abate de árvores antigas, em que os comunicados estão traduzidos para português, apesar das situações não constituírem um risco para a saúde pública.

Apesar da situação, o IAM considera que logo na altura “emitiu também comunicado à imprensa, para conhecimento do público”. É esta a versão apresentada no comunicado mais recente da instituição, sobre as amostras de produtos alimentares testadas no segundo trimestre.

Entre 573 produtos alimentares testados, apenas a água Ieong Iat Tat não cumpria com os padrões de segurança.